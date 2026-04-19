Goal.com
مباشر
Cristiano ronaldo gfxGOAL GFX
محمود خالد

رغم جذب قميصه وفرصته التي لا تغتفر .. رونالدو يكلّف كاتب التاريخ بمهمة جديدة و"لا تهاون مع ميسي" أمام الوصل

فقرات ومقالات
كريستيانو رونالدو
جواو فيليكس
النصر
الوصل
دوري أبطال آسيا 2

يا كاتب التاريخ، أنا مشفق عليك، كلما ظننت بأنه اكتفي، يفاجئك الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، ويمليك بأرقام جديدة تؤكد أنه لا يزال متعطش للمزيد.

رونالدو صنع التاريخ، في ليلة قيادته للنصر، لانتصار كبير على الوصل الإماراتي، بنتيجة (3-0)، على ملعب زعبيل، في مباراة الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2، بموسم 2025-2026.

بثلاثية كريستيانو رونالدو وإينيجو مارتينيز وعبد الإله العمري، حجز النصر مقعدًا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2، ليضرب موعدًا مع المتأهل من الأهلي القطري أو الحسين الأردني.

وكان جامبا أوساكا الياباني قد حجز المقعد الأول في نهائي دوري أبطال آسيا 2، بعد تخطي عقبة بانكوك يونايتد، علمًا بأن الاتحاد القاري قد قرر تعديل مواعيد مباريات أندية الغرب، بسبب أزمة الصراع العسكري بين إيران وأمريكا وإسرائيل.

ماذا صنع رونالدو أمام الوصل؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..

  • البطولة رقم 21

    ووقّع كريستيانو رونالدو، على هدف النصر الأول، بسيناريو اعتدنا مشاهدته، بكرة عرضية من "المتألق" نواف بوشل، ثم تسديدة أرضية على يمين الحارس محمد علي.

    وتمكن رونالدو من إحراز هدف في بطولة جديدة خلال مسيرته الكروية التي لا تُنسى، ليكمل "21" بطولة ترك بصمته فيها مع الأندية..

    * 311 هدف في الدوري الإسباني.

    * 140 هدف في دوري أبطال أوروبا (وهدف في الملحق).

    * 103 هدف في الدوري الإنجليزي.

    * 98 هدفًا في دوري روشن السعودي.

    * 81 هدفًا في الدوري الإيطالي.

    * 22 هدفًا في كأس ملك إسبانيا.

    * 13 هدفًا في كأس الاتحاد الإنجليزي.

    * 3 أهداف في الدوري البرتغالي.

    * 4 أهداف في كأس الرابطة الإنجليزية.

    * 4 أهداف في كأس إيطاليا.

    * 7 أهداف في كأس العالم للأندية.

    * 14 هدفًا في دوري أبطال آسيا (للنخبة)

    * 3 أهداف في كأس خادم الحرمين الشريفين.

    * 4 أهداف في كأس السوبر الإسباني.

    * هدفان في الدوري الأوروبي.

    * 3 أهداف في كأس السوبر السعودي.

    * هدفان في كأس السوبر الإيطالي.

    * هدفان في كأس البرتغال.

    * هدفان في كأس السوبر الأوروبي.

    * 6 أهداف في البطولة العربية.

    * هدف في دوري أبطال آسيا 2.

    أضف إلى ذلك، أن كريستيانو رونالدو، ترك بصمته التهديفية مع منتخب البرتغال في 7 استحقاقات مختلفة، بين كأس العالم، واليورو، ودوري الأمم الأوروبية، وكأس القارات، وتصفيات المونديال، وتصفيات اليورو، والمباريات الدولية "الودية".

    ووفقًا لذلك، فإن بطولتين فقط لم تشهدا أهدافًا من كريستيانو رونالدو، وهما الدرع الخيرية وكأس السوبر البرتغالي.

    • إعلان
  • Cristiano Ronaldo Joao Felix NassrGetty

    نصيحة القائد وفرصة لا تغتفر!

    من الرائع أن تشهد لاعبًا تخطى حاجز الـ41 عامًا، ويقاتل من أجل صراع العمر مثل كريستيانو رونالدو، الذي كان بمثابة "صانع الألعاب" أيضًا، وليس مجرد مهاجم صندوق، ينتظر إحراز الأهداف.

    بخلاف تسديداته الست، منها ثلاثة على المرمى واثنتان تم قطعهما، كان كريستيانو يتراجع للخلف، ويساهم في لعبة التمريرات الثلاثية، وصنع الفرص بـ"باص" قصير.

    أيضًا شاهدنا رونالدو، وهو يمارس دور القائد، مع زميله جواو فيليكس، فرغم أن البرتغالي الصغير صنع تمريرة حاسمتين، إلا أن ذلك لم يمنع كريستيانو من توجيه النصائح إليه، كما رصد الناقل الرسمي.

    ولكن، كما ذكرنا المميزات، علينا أن نذكر العيوب أيضًا، فإن كريستيانو رونالدو المعروف عنه باستغلال أنصاف الفرص، أهدر فرصة محققة في الدقيقة 65، بعد استقباله كرة عرضية، ترجمها بانفراد ورأسية مرت بغرابة بعيدًا عن القائم، وظل يتحسر على ضياعها.

  • Ronaldo MessiGoal Ar / Social

    لا تهاون في صراع ميسي

    كريستيانو رونالدو حقق المطلوب، وقاد النصر إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2، بل وأثبت بأن كتيبة جورج جيسوس، قادرة على تحقيق اللقب، وإن كان السبيل لذلك خارج الأرض، بل إنه قادر على إسقاط المنافسين في ميدانهم وأمام جماهيرهم.

    رونالدو يثبت أيضًا بأنه لا تهاون في سباقه مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على إنجاز الـ1000 هدف، فبينما تمكن ميسي من إسقاط كولورادو رابيدز، منتصف ليل اليوم، بإحراز هدفين ولا أروع، وصل بهما إلى 905 هدف، جاء كريستيانو ليؤكد لثنائيه اللدود بأنه لن يتراخى في سباقه على الألفية، وها هو يخرج بإنجازين؛ التسجيل في بطولة جديدة، والوصول إلى 969 هدف.

  • كلمة أخيرة..

    قد يتفوق الكثيرون من زملائه فوق أرض الميدان، ولكن يبقى كريستيانو رونالدو بمثابة عنصر الحسم للنصر، فهو لم ينتظر سريعًا، ليترجم السيطرة المطلقة لفريقه أمام الوصل، بالهدف الأول الذي فتح الباب أمام مهرجان أهداف.

    رونالدو قدم بعض اللمحات الفنية المميزة في ملعب زعبيل، بين تسديدات ومراوغات وتحرك ذكي بين الصفوف، أجبر أحد لاعبي الوصل على جذب قميصه من أجل إيقافه، إلا أنه لا يزال يثير الجدل حول بعض اللقطات السهلة التي يهدرها بغرابة.

    السؤال عزيزي القارئ، هل تتوقع أن يصعد رونالدو فوق منصة التتويج حاملًا كأس آسيا؟

دوري أدنوك للمحترفين
الوصل crest
الوصل
الوصل
دبا الفجيرة crest
دبا الفجيرة
DAL
دوري روشن السعودي
النصر crest
النصر
النصر
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي