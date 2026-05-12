Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
"انتبهوا"!.. أول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد تأجيل حلم تتويج النصر بالدوري أمام الهلال

ماذا قال كريستيانو رونالدو؟!

علق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، على تعادل فريقه مع عملاق الرياض الهلال، مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

الهلال خطف التعادل (1-1) أمام النصر، في الدقيقة 90+8؛ ليؤجل تتويج العالمي بلقب دوري روشن السعودي، إلى الجولة الأخيرة.

    وفي هذا السياق.. أكد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، أن حلم تتويج فريقه بلقب دوري روشن السعودي 2025-2026، بات قريبًا للغاية؛ وذلك رغم صدمة تعادل عملاق الرياض الهلال، في الثواني الأخيرة.

    رونالدو كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "الحلم بات قريبًا.. انتبهوا، لا يزال أمامنا خطوة واحدة".

    وقدّم رونالدو شكره إلى جماهير النصر، على الدعم الكبير والرائع؛ وذلك في ليلة الديربي الكبير أمام الهلال.

    ماذا يحتاج الهلال لـ"انتزاع اللقب" من النصر؟

    حافظ عملاق الرياض الهلال على آماله في التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ وذلك بعد تجنُب الخسارة أمام النصر، في ديربي الرياض الكبير.

    هذا التعادل القاتل؛ يجعل الهلال في حاجة ماسة إلى الفوز في المباراتين المتبقيتين، على النحو التالي:

    * الجولة 33: ضد ضيفه نادي نيوم.

    * الجولة 34: ضد مستضيفه الفيحاء.

    لكن المثير في الأمر.. حصد الـ6 نقاط فقط، لا يكفي الهلال للتتويج بلقب دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي.

    الهلال سيحتاج إلى مساعدة من نادي ضمك، من أجل الفوز أو التعادل على مستضيفه النصر، في الجولة 34 "الأخيرة" من مسابقة الدوري؛ لتحقيق اللقب بشكلٍ رسمي، بناء على ذلك:

    * خسارة النصر: سيتجمد رصيد الفريق وقتها عند 83 نقطة؛ بينما سيصل الهلال إلى النقطة رقم 84.

    * تعادل النصر: سيرفع رصيد الفريق وقتها إلى 84 نقطة - بالتساوي مع الهلال -؛ لكن الزعيم سيحسم اللقب بالمواجهات المباشرة.

    وتنص لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم، على اللجوء إلى المواجهات المباشرة، حال التساوي في عدد النقاط؛ وهُنا سيتوج الهلال باعتبار فوزه ذهابًا (3-1)، وتعادله إيابًا (1-1).

    أرقام كريستيانو رونالدو مع نادي النصر

    يمتلك الأسطورة كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 41 سنة، أرقامًا رائعة مع نادي النصر؛ على الرغم من عدم تتويجه بأي لقب كبير - حتى الآن -.

    كريستيانو سجل 121 هدفًا وصنع 24 آخرين، خلال 140 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات.

    كما سجل رونالدو 6 أهداف، في مسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ ما يرفع رصيده الإجمالي مع الفريق النصراوي إلى 127 هدفًا، ليصبح "الهداف الأجنبي التاريخي" للنادي.

    وتحصل الأسطورة البرتغالية على جائزة "هداف" دوري روشن السعودي للمحترفين، موسم 2023-2024، برصيد 35 هدفًا - وهو رقم قياسي في نسخة واحدة -؛ قبل أن يحصد جائزة العام الرياضي الماضي أيضًا، ولكن بـ25 هدفًا فقط.

    وتوّج كريستيانو رونالدو مع النصر، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية مطلع موسم 2023-2024، والتي يعتبرها البعض ودية؛ بينما تؤكد تقارير أخرى أن فريق توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، سجلها كـ"لقب رسمي".

    مسيرة النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب، برصيد 82 نقطة من 32 مباراة؛ وبفارق 5 نقاط عن الهلال صاحب "الوصافة"، والذي لعب لقاءً أقل.

    أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع نادي جامبا أوساكا الياباني، بشكلٍ رسمي.

    والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

