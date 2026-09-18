هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Cristiano Ronaldo Nassr GFX GOAL ONLYGOAL AR
أحمد فرهود

لكنها قد تتحوّل إلى حقيقة لهذا السبب!.. لماذا يصعب على كريستيانو رونالدو "الغدر بالنصر" في الشتوية؟

فقرات ومقالات
كريستيانو رونالدو
النصر
دوري روشن السعودي

حلقة جديدة من جدل "مستقبل" رونالدو..

عندما يتم ذكر اسم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم عملاق الرياض النصر؛ فنحن لا نتحدث هُنا عن لاعب أو رياضي عادي، بل واحد من أكثر الشخصيات المؤثرة في العالم أجمع.

نعم.. رونالدو ليس مجرد لاعب يرتبط بعقدٍ مع نادٍ ما، حيث دائمًا ما تكون هُناك حسابات أخرى؛ سواء على المستوى التجاري والاقتصادي، أو حتى الاجتماعي.

كل هذه الحسابات يتم أخذها في الحسبان بالطبع؛ وذلك عند الحديث عن مستقبل الأسطورة البرتغالية البالغ من العمر 41 سنة، في عالم الساحرة المستديرة.

إلا أن الصحفي الرياضي سعود الصرامي فجّر مفاجأة من العيار الثقيل، خلال اليومين الماضيين؛ عندما كشف عن احتمالية رحيل رونالدو عن الفريق النصراوي، في الميركاتو الشتوي "يناير 2027".

الصرامي أكد في تصريحات لبرنامج "ملاعب مع فيصل الجفن"، أن هذه الاحتمالية تأتي لأن رونالدو أصبح بمثابة "الكارت المحروق"؛ الذي لن يستطيع الضغط على المسؤولين، لتحسين أوضاع النصر.

ليس هذا فقط.. الصحفي الرياضي السعودي أوضح أن الرحيل - إذا حدث -، سيكون بقرارٍ شخصي من رونالدو نفسه؛ وليس برغبة من الإدارة النصراوية، التي تتمسك ببقاء اللاعب في صفوف الفريق.

ورغم كل ذلك، تبقى هُناك أسباب تجعلنا نقول إن رحيل "صاروخ ماديرا" عن النصر في الميركاتو الشتوي، أمرًا مستبعدًا للغاية؛ إلا أنه لا مستحيل أيضًا في كرة القدم، خاصة إذا نظرنا إلى أوضاع قلعة العالمي.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ مجموعة من أبرز الأسباب التي تجعلنا نستبعد رحيل رونالدو في الشتوية، مع الاحتمالية أيضًا التي قد تحوّل هذا المستحيل إلى حقيقة..

تذاكر مباريات دوري روشن السعودي!اشترِ تذكرتك الآنَ!
  • Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2026-27Getty

    الاعتزال.. موسم "2026-27" قد يكون الأخير في مسيرة رونالدو

    في 16 أغسطس من العام الحالي، نشرت مجلة "Vogue" تصريحات خاصة للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم عملاق الرياض النصر؛ يتحدث فيها عن مستقبله في عالم الساحرة المستديرة.

    رونالدو كشف خلال تصريحاته مع المجلة، عن أن الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ سيكون "الأخير" في مسيرته الكروية، على الأرجح.

    نعم.. الأسطورة البرتغالية البالغ من العمر 41 سنة، لم يجزم بشكلٍ قاطع أن هذا الموسم هو "الأخير"؛ ولكنها من المرات النادرة التي يحدد فيها زمنًا واضحًا، لإمكانية إسدال الستار على مسيرته الكروية.

    هذا يقودنا مباشرة إلى أن رحيله عن فريق النصر الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2027"؛ قد يكون أمرًا مستبعدًا للغاية، للأسباب التالية:

    * أولًا: سيتبقى 6 أشهر فقط على اعتزاله كرة القدم نهائيًا؛ إذا كان الموسم الرياضي الحالي هو "الأخير" بالفعل.

    * ثانيًا: من الصعب أن يبدأ رونالدو مشروعًا رياضيًا جديدًا؛ ولمدة 6 أشهر فقط لا غير.

    وبالتالي.. من المرجح أن يستكمل كريستيانو رونالدو، عقده مع الفريق النصراوي الكبير، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    • إعلان
  • Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2026-27 goal celebrationGetty

    الـ1000 هدف.. تعود كريستيانو رونالدو على "منظومة لعب" النصر

    وضع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم عملاق الرياض النصر، هدفًا واضحًا في مسيرته؛ وذلك قبل اعتزاله كرة القدم، بشكلٍ نهائي ورسمي.

    هذا الهدف يعلمه العالم أجمع؛ وهو الوصول إلى الـ1000 هدف في مسيرته الكروية، سواء مع الأندية أو المنتخب البرتغالي الأول.

    وحاليًا.. يمتلك رونالدو 979 هدفًا، سجلهم مع أندية "سبورتنج لشبونة البرتغالي، مانشستر يونايتد الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني، يوفنتوس الإيطالي والنصر"، بالإضافة إلى المنتخب الوطني الأول؛ وذلك على النحو التالي:

    * ريال مدريد: 450 هدفًا.

    * منتخب البرتغال: 146 هدفًا.

    * مانشستر يونايتد: 145 هدفًا.

    * النصر: 132 هدفًا.

    * يوفنتوس: 101 هدف.

    * سبورتنج لشبونة: 5 أهداف.

    ويحتاج الأسطورة البرتغالية إلى 21 هدفًا فقط، من أجل تحقيق حلمه الكبير في عالم الساحرة المستديرة؛ وهو الأمر الذي يُصعِب من رحيله في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2027"، ويرجح استمراره مع الفريق النصراوي، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

    "لماذا؟!".. الإجابة تتلخص في أن رونالدو أصبح معتادًا على "منظومة" النصر، فحتى ولو غاب عن تسجيل الأهداف لبعض الوقت، يعود ويهز شباك الخصوم مجددًا؛ بينما إذا انتقل إلى فريقٍ آخر في الميركاتو الشتوي القادم، قد يحتاج إلى فترة أطول من أجل التأقلُم.

    هذا الوقت الذي يحتاجه رونالدو للتأقلُم مع فريقه الجديد؛ قد يؤخر من حلم الألف هدف، أو حتى ينهيه تمامًا إذا اعتزل بنهاية الموسم الرياضي الحالي بالفعل.

  • Cristiano Ronaldo : Al-Nassr 2026Getty

    مشاريع مستقبلية.. الغدر بالنصر قد يؤثر على خطط كريستيانو رونالدو

    علاقة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو مع عملاق الرياض النصر، قد لا تتوقف عند اعتزاله كرة القدم بشكلٍ نهائي؛ حيث هُناك عدة احتمالات أخرى، على النحو التالي:

    * أولًا: دخوله كـ"مستثمر" لشراء النادي.

    * ثانيًا: تولي منصب إداري أو شرفي في النادي.

    * ثالثًا: العمل كـ"سفير" للنادي وللكرة السعودية بأكملها.

    ولا ننسى أن رونالدو، أصبح مرتبطًا ببعض المشاريع مع السعوديين بالفعل؛ مثل "حصته" في نادي ألميريا الإسباني، بالاشتراك مع رجل الأعمال محمد الخريجي.

    المهم.. رحيل رونالدو عن الفريق النصراوي - إذا حدث -، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2027"؛ قد يُصنف على أنه غدر وخيانة، لهذا النادي العاصمي الكبير.

    "كيف؟!".. النصر رغم بدايته المتذبذبة في 2026-2027، إلا أنه لا يزال يُنافس على جميع البطولات؛ لذا فإن أي مفاجأة غير محسوبة في منتصف الموسم، قد تؤدي لتدمير الفريق بالكامل.

    وهُنا قد يقول البعض: "بالعكس.. قد يكون رحيل رونالدو مفيدًا للنصر؛ لأنه سيُحرر النادي اقتصاديًا من رواتبه الضخمة، بالإضافة إلى إمكانية بناء فريق قوي".

    وهذا الرأي قد يكون صحيحًا للغاية؛ ولكن هذا الأمر أيضًا من الأفضل أن يتم في بداية الموسم الرياضي وليس منتصفه، وبشكلٍ مخطط له.

    بمعنى.. التغييرات الكبيرة التي تحدث في منتصف الموسم، من الممكن أن يكون لها آثار سلبية أكثر من الإيجابية؛ كما أنها قد تتم بشكلٍ عشوائي، إذ لم يكن التخطيط لها على أُسس صحيحة.

    وبناء على كل ذلك، فإن رونالدو حتى لا يُتهم بخيانة النصر والغدر به، وللحفاظ على علاقته بهذا النادي العاصمي الكبير مستقبلًا؛ قد يستمر حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2026-2027، ولا يرحل في الميركاتو الشتوي - كما توقع الصحفي الرياضي سعود الصرامي -.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • FBL-ASIA-C1-AIN-NASSRAFP

    3 أسباب أخرى ترجح استمرار كريستيانو رونالدو مع النصر.. ولكن!

    بالطبع.. هُناك عوامل أخرى قد تجعل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، يستمر مع عملاق الرياض النصر، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، ولا يرحل في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2027"؛ يُمكن تلخيص أبرزها على الإطلاق، في التالي:

    * أولًا: الراتب الضخم الذي يتحصل عليه رونالدو مع النصر؛ والذي قد لا يجده في أي مكانٍ آخر.

    * ثانيًا: صعوبة الحصول على عروض رياضية مهمة؛ خاصة في ظل تقدّمه في العمر واقتراب اعتزاله.

    * ثالثًا: رونالدو يجد كل أنواع الرفاهية مع النصر حتى ولو تراجعت النتائج؛ ومنها اللعب وقتما شاء والغياب عن المباريات إذا أراد ذلك.

    ونحن لا نُبالغ أبدًا في طرحنا للنقطة الثالثة، فعلى مدار سنوات رونالدو مع الفريق النصراوي؛ شاهدناه يتوقف عن اللعب في فتراتٍ محددة، سواء للراحة أو الضغط على المسؤولين.

    ولذا.. فإن كل هذه العوامل تجعل رحيل الأسطورة البرتغالية، في الميركاتو الشتوي القادم، أمرًا مستبعدًا للغاية؛ رغم إيماننا الكامل بأن كل شيء ممكن، في عالم كرة القدم مثل الحياة.

    مثلًا، قد يرحل كريستيانو رونالدو عن النصر في "الشتوية"، ويوقع مع فريقٍ آخر لمدة موسم ونصف؛ على أن يؤجل اعتزاله كرة القدم نهائيًا، إلى صيف 2028.

  • Cristiano Ronaldo Nassr GFX GOAL ONLYGOAL AR

    كيف يتحوّل رحيل رونالدو عن النصر إلى "حقيقة على أرض الواقع"؟

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية؛ لنتحدث الآن عن الاحتمالية التي قد تجعل رحيل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو عن عملاق الرياض النصر، أمرًا ممكنًا على أرض الواقع.

    هذه الاحتمالية التي نقصدها؛ يُمكن تلخيصها في مجموعة من النقاط السريعة والمهمة، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: إلغاء رونالدو أي فكرة للاستثمار في النصر.

    * ثانيًا: التأكُد من استحالة تحقيق أهدافه الفردية والجماية في الموسم الحالي.

    * ثالثًا: وجود فرصة رياضية جذابة لإكمال مسيرته في عالم الساحرة المستديرة.

    ورونالدو يتواجد في قلب "المطبح النصراوي" كما يُقال؛ حيث يعرف كل ما يحدث "رياضيًا واقتصاديًا وإداريًا"، لذا يستطيع رسم صورة لما سيحدُث في مستقبل هذا النادي العاصمي الكبير.

    وإذا توصل الأسطورة البرتغالية إلى قناعة تامة، بأن فرص الاستثمار في النصر "صعبة"، أو أن أهدافه الشخصية والجماعية التي يريد تحقيقها في الموسم الحالي 2026-2027 "مستحيلة"؛ فإنه قد يتخذ قرارًا بالرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الشتوي القادم.

    لكن هذا سيكون مرتبطًا أيضًا، بالعروض المتاحة له في السوق؛ و"هل سيواصل مسيرته بعد صيف 2027 أساسًا.. أم لا؟!".

    وليس أمامنا الآن سوى الانتظار؛ لرؤية ما سيحدث في مستقبل الأسطورة كريستيانو رونالدو مع نادي النصر، خلال الفترة القادمة.