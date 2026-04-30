مؤسسة حركة التشكيك يمتعض الآن .. كريستيانو رونالدو "لم ينل أحد من نزاهة الدوري السعودي مثلك"!

مواقف صريحة وغير صريحة للدون منذ 2023 تؤكد أنه أول من فتح باب التشكيك في نزاهة التحكيم بالمملكة السعودية..

على مدار مسيرته الكروية، لطالما وُصف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بأنه "ملك التناقضات"، حيث تختلف مواقفه بين الحين والآخر دون ثبات .. والآن يتجلى هذا بوضوح في دوري روشن السعودي!

بالأمس، وعقب كلاسيكو النصر والأهلي في الجولة الـ30 من دوري روشن، خرج علينا صاروخ ماديرا منددًا بمواقف لاعبي الراقي المشككة في نزاهة البطولة وتلميحهم بتعمد المسؤولين توجيه اللقب نحو العالمي تكريمًا لنجمه البرتغالي.

رونالدو لم يندد فقط ولم يطلب بحماية الحكام، حفاظًا على سمعة الدوري السعودي، بل هدد بكشف عدة حقائق في نهاية الموسم، ليزيد الجدل جدلًا.


عندما تسمع تلك التصريحات، سيتبادر إلى ذهنك على الفور اعتراضاته المبالغ بها تجاه الحكام في مختلف مباريات النصر منذ الانتقال له في شتاء 2023.. بل إنه لم يتوقف حتى عند حد الاعتراض داخل المستطيل الأخضر!

في الحقيقة الأمر فإن رونالدو الذي يُلقب نفسه بـ"قائد الثورة الكروية السعودية"، هو نفسه مؤسس حركة "التشكيك في نزاهة دوري روشن"..

  • ناقض نفسه في نفس الساعة بعد مواجهة الأهلي

    البداية لن تكون بالعودة للخلف كثيرًا، فرونالدو لم يحتج كل ذلك لإثبات تناقضه..

    بالأمس بعدما فتح صاروخ ماديرا النار على لاعبي الأهلي المشككين في نزاهة التحكيم بالدوري السعودي، عبر تصريحاته للناقل الرسمي "قناة ثمانية"، اتجه بعدها بدقائق للحديث عبر برنامج "ريو جاي" ومقدمه النجم الإنجليزي السابق ريو فرديناند، وهنا أسقط على "نفوذ البعض خارج الملعب"!

    رونالدو قال: "نعلم أننا يجب أن نقاتل أكثر من أجل الفوز، ليس فقط داخل الملعب، بل لأن بعض الأندية لديها نفوذ خارج الملعب أيضًا، هذه هي الحقيقة، لكنني لا أريد الحديث عن ذلك الآن".


    أهذا لن يضر بسمعة الدوري السعودي؟! .. لنكمل في السطور التالية مواقف أخرى شكك بها رونالدو بشكل صريح في التحكيم بالدوري السعودي..

  • أنتم دائمًا ضدي

    بالعودة لأغسطس 2023، تحديدًا مواجهة النصر والشباب، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي 2023-2024، ردد رونالدو مقولة انتشرت بشككل واسع وقتها..

    في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول، أحرز النجم البرتغالي هدفًا برأسية، لكن ألغاه الحكم حينهما، بداعي وجود خطأ لصالح لاعب الشباب.

    حينها أطلق رونالدو عبارة "أنتم دائمًا ضدي"، اعتراضًا على القرارات التحكيمية .. لكنه في الأخير نجح بعد ذلك في تسجيل هدفين في المباراة نفسها، حيث انتهت بنتيجة 4-0 لصالح النصر.

  • "غيّروا هذا الحكم"

    بالانتقال لأكتوبر 2023، حيث مواجهة النصر أمام الاتفاق في دور الـ16 بكأس خادم الحرمين الشريفين، قام رونالدو بإشارة مهينة لحكم المباراة..

    حينها أُلغي هدفًا سجله البرازيلي أندرسون تاليسكا، لكن القرار لم يعجب صاروخ ماديرا، ليشير إلى مراقب المباراة بتغيير الحكم .. مفهوم أنها مجرد إشارة ساخرة، لكنها مهينة ولا تليق!



  • سخرية عبر "إنستجرام"

    لام كريستيانو رونالدو على لاعبي الأهلي كتابة بعض المنشورات عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، للسخرية والتشكيك في الحكام؟ .. لقد سبقهم الدون بالأساس!

    نعم! رونالدو كان من أوائل من سخروا من القرارات التحكيمية عبر حسابه على منصة "إنستجرام"، إذ فعل في مارس 2024، بعد فوز الهلال أمام الرياض (3-1)، بدوري روشن.

    وقد علق حينها رونالدو على فيديو ضربة الجزاء التي تحصل عليها الهلال في المباراة، برموز ضاحكة، في تشكيك بصحة الجزائية.

  • أخطاء لا تليق

    في أكتوبر 2025، نقل العالم بأكمله كلمات رونالدو بحق التحكيم في مواجهة النصر والفتح بدوري روشن السعودي، إذ خرج منفعلًا موجهًا عبارات غاضبة للكاميرا.

    الدون حينها قلل من طاقم تحكيم المباراة، حيث قال بين الشوطين: "هذا التحكيم لا يليق بمستوى الدوري، أخطاء كتلك غير مقبولة".


  • إشارة الرشوة

    أخيرًا مع الموقف الأكثر جدلًا، حيث لم يخجل رونالدو من أن يشير بإشارة "الرشوة" أمام الكاميرات أثناء هزيمة النصر أمام الهلال (3-1)، ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي 2025-2026، في يناير الماضي..

    رونالدو خرج بديلًا في ذاك الديربي بالدقيقة 83، وبينما كان جالسًا على مقاعد البدلاء قام بإشارة غريبة، تُفسر في أوروبا على أنها دليل على "الرشوة" أو "السرقة"، في إسقاط على الجدل التحكيمي الذي شهده الديربي.

    هذا التفسير انتشر بشكل واسع في صحف أوروبا، خاصةً وأنه قام بالإشارة نفسها من قبل مع ريال مدريد، خاصةً في مباريات الكلاسيكو أمام برشلونة.



