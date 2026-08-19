فيديو | صفقة هجومية قادمة؟ مطالب باستبعاد رونالدو من دوري روشن وتحويله لقائمة النصر الآسيوية!

تطرق رونالدو إلى تقييمه للمرحلة الحالية من مسيرته الكروية، كاشفًا عن رغبته في أن يكون ختامه للملاعب على أعلى مستوى ممكن.
وقال رونالدو في تصريحاته لمجلة فوج العالمية: "هذا العام هو على الأرجح عامي الأخير في كرة القدم، وأريد أن أترك إرثًا استثنائيًا".
كشف قائد منتخب البرتغال عن امتلاكه خطة متكاملة لإدارة حياته اليومية بعد التوقف عن ممارسة كرة القدم الاحترافية.
وأضاف صاروخ ماديرا: "لقد رسمت ملامح مستقبلي بالكامل، ولدي الكثير من الأشياء التي ستبقيني مشغولًا لدرجة تجعل من الصعب ذكر شيء واحد فقط".
وتابع الهداف حديثه موضحًا: "كرة القدم قد تترك فراغًا كبيرًا بعد التوقف، ولذلك يجب عليك ملء وقتك بطرق مختلفة وعدم الاكتفاء بمجال واحد فقط".