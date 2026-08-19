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علي سمير

فيديو | صفقة هجومية قادمة؟ مطالب باستبعاد رونالدو من دوري روشن وتحويله لقائمة النصر الآسيوية!

كريستيانو رونالدو
النصر
دوري روشن السعودي
الدرعية ضد النصر
الدرعية
كأس خادم الحرمين الشريفين
الرياض ضد النصر
الرياض

انتقاد جديد موجه للنجم البرتغالي

يؤمن أحمد عطيف، لاعب المنتخب السعودي السابق، بأنه على النصر تحويل كريستيانو رونالدو إلى قائمة دوري أبطال آسيا للنخبة، واستبعاده من دوري روشن السعودي.

ويأتي ذلك لإيمان عطيف بأن العالمي لم يعد بحاجة إلى خدمات البرتغالي على المستوى المحلي، مطالبًا إدارة النادي بالتعاقد مع مهاجم جديد قبل نهاية السوق.

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  • Al Diriyah v Al Nassr: The King's CupGetty Images Sport

    ما هي القصة؟

    وفاز النصر (4-1) ضد فريق الدرعية الأول لكرة القدم، أمس الثلاثاء؛ وذلك ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    رباعية النصر، جاءت بواسطة البرتغالي جواو فيليكس "ثنائية" والفرنسي محمد سيماكان والسعودي عبدالله الحمدان، في الدقائق 11 و36 و37 و68؛ بينما أحرز الدرعية هدفه الوحيد في الدقيقة الثانية، عن طريق الإسباني أوسكار رودريجيز.

    وجاء ذلك في ظل غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي عاد مؤخرًا من الإجازة بعد الاحتفال بزفافه على جورجينا رودريجيز.

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  • ماذا قال عطيف؟

    النجم السعودي السابق قال في تصريحات عبر برنامج "دورينا غير" :"الآن لو أصبح لدى النصر 9 محترفين، يمكنه وقتها التخلي عن أحد الأجانب فوق السن، مقابل التعاقد مع مهاجم جديد".

    وأضاف:"وقتها سيلعب هذا المهاجم كأساسي في الدوري، بينما يشارك رونالدو في دوري أبطال آسيا ومباريات كأس الملك".

    وتابع:"لا أحد يختلف على تقييم رونالدو سابقًا، ولكن الآن يجب التخلي عن المجاملة لو أراد النصر الوصول بعيدًا".



  • هل يعتزل رونالدو؟

    تطرق رونالدو إلى تقييمه للمرحلة الحالية من مسيرته الكروية، كاشفًا عن رغبته في أن يكون ختامه للملاعب على أعلى مستوى ممكن.

    وقال رونالدو في تصريحاته لمجلة فوج العالمية: "هذا العام هو على الأرجح عامي الأخير في كرة القدم، وأريد أن أترك إرثًا استثنائيًا".

    كشف قائد منتخب البرتغال عن امتلاكه خطة متكاملة لإدارة حياته اليومية بعد التوقف عن ممارسة كرة القدم الاحترافية.

    وأضاف صاروخ ماديرا: "لقد رسمت ملامح مستقبلي بالكامل، ولدي الكثير من الأشياء التي ستبقيني مشغولًا لدرجة تجعل من الصعب ذكر شيء واحد فقط".

    وتابع الهداف حديثه موضحًا: "كرة القدم قد تترك فراغًا كبيرًا بعد التوقف، ولذلك يجب عليك ملء وقتك بطرق مختلفة وعدم الاكتفاء بمجال واحد فقط".


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  • Ronaldo AngeloGetty Images

    الاستمتاع بثمار 25 عامًا من التضحية والتركيز على العائلة

    شدد قائد النصر على أهمية منح أسرته النصيب الأكبر من وقته واهتمامه في المرحلة المقبلة من حياته.

    وقال الأسطورة البرتغالي: "أريد الحصول على المزيد من المرح، والسفر أكثر، ومشاهدة ولعب البادل التي أحبها كثيرًا".

    واختتم رونالدو تصريحاته بالقول: "أريد مواصلة الاستمتاع بما كسبته وما كسبناه معًا، ففي النهاية كانت رحلة امتدت لـ 25 عامًا مع الكثير من التضحيات".

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