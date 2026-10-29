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Ange Postecoglou Cristiano Ronaldo Al-Nassr GFXGetty/GOAL
أحمد فرهود

تصرفاتك زادت عن حدها يا كريستيانو رونالدو!.. القانون أنقذك فـ"أصبحت ليلتك مع النصر ضد الخلود ساحرة"

فقرات ومقالات
كريستيانو رونالدو
النصر
النصر ضد الخلود
الخلود
دوري روشن السعودي

رونالدو يقترب من تحقيق حلمه.. ولكن!

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الخليج

من الـ"B.O.A.T" إلى الليلة الساحرة ضد نادي الخلود؛ هكذا يعيش الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو أيامه السعيدة الآن، مع عملاق الرياض النصر.

رونالدو تفوق على الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، في تصويت الـ"B.O.A.T" لأفضل فائز بالكرة الذهبية عبر التاريخ؛ والتي أطلقته مجلة "فرانس فوتبول" لأول مرة، في العام الحالي.

المهم.. ها هي ساعات قليلة مرت؛ حتى قضى رونالدو ليلة ساحرة في فوز النصر (5-3) ضد الخلود، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

فوز النصر على الخلود؛ أوصله إلى النقطة 28 من 11 مباراة، في "وصافة" جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين مؤقتًا.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور رونالدو ضد الخلود..

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  • Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    كريستيانو رونالدو.. "3 أهداف بيضاء" في آخر جولتين

    للجولة الثانية على التوالي، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027؛ واصل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو تسجيل "الأهداف البيضاء"، في مباريات عملاق الرياض النصر.

    المقصود بـ"الأهداف البيضاء"؛ هي تلك التي يسجلها رونالدو، ثم يتم إلغاؤها بسبب حالة "التسلل".

    وخلال الجولتين 11 و12 من مسابقة الدوري؛ تم إلغاء 3 أهداف لرونالدو مع النصر؛ وذلك على النحو التالي:

    * الجولة 11: إلغاء هدف لرونالدو؛ في فوز النصر (3-1) ضد نادي الفيصلي.

    * الجولة 12: إلغاء هدفين لرونالدو؛ في فوز النصر (5-3) ضد نادي الخلود.

    ومثلما نذكر دائمًا؛ إلغاء أي هدف للأسطورة البرتغالية يعقد من حظوظه في تحقيق حلم الـ"1000 هدف"، في الموسم الرياضي الحالي.

  • Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    هاتريك ساحر.. كريستيانو رونالدو يواصل كتابة التاريخ

    هل قرأت ما سبق عزيزي القارئ؛ الآن سنقول لك انتظر.. أنت قد تظن أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو أنهى مباراة عملاق الرياض النصر ضد نادي الخلود، في الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027، دون تسجيل أي هدف.

    لا، هذا لم يحدث أبدًا؛ فرونالدو لم يسجل هدفًا أو اثنين، بل ثلاثية "شرعية" في شباك فريق الخلود الأول لكرة القدم.

    نعم.. الأسطورة البرتغالية سجل 3 أهداف "هاتريك"، بخلاف الثنائية التي تم إلغاؤها؛ ليحقق رقمين مميزين للغاية، هما:

    * أولًا: الوصول إلى الهدف رقم 985 في مسيرته؛ على بعد 15 هدفًا فقط من حلم الـ"1000 هدف".

    * ثانيًا: الوصول إلى الهدف رقم 801 في مسيرته، دون احتساب "ركلات الجزاء".

    والغريب في الأمر عزيزي القارئ، أن رونالدو بدا بعيدًا عن مستواه المعتاد قبل أن يسجل الثلاثية؛ وتحديدًا بعدما دخل في دوامة الاعتراض الحاد على خالد الطريس، حكم مواجهة الخلود.

    نعم.. بعد الانشغال بالاحتجاج على الطريس، غاب رونالدو عن أجواء المباراة تمامًا؛ ولكنه عاد من الموت كما يقال دائمًا، ليسجل أهدافه الثلاثة في الدقائق 66 و72 و81.

  • Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    غضب غريب من كريستيانو رونالدو ضد خالد الطريس

    الآن.. لنركز على لقطة غضب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم عملاق الرياض النصر، من الحكم خالد الطريس؛ وذلك خلال مواجهة نادي الخلود، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

    غضب رونالدو ضد الطريس؛ جاء في أعقاب إلغاء الهدف الذي سجله ضد الخلود، في الدقيقة 11 تقريبًا من الشوط الأول.

    وشاهدنا رونالدو يقوم بتصرفات غريبة، بعد قرار إلغاء هدفه بحجة "التسلل"؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الصراخ بغضب في وجه الطريس.

    * ثانيًا: الإمساك بيده ولو للحظة قصيرة.

    * ثالثًا: الركض وراءه بغضب.

    ويبدو أن رونالدو تناسى أن هناك تقنية فيديو "فار"؛ التي تساعد في مراجعة الحالات التحكيمية، بما فيها "التسلل" ورسم الخطوط اللازمة للتحقق منها.

    والغريب أكثر؛ أن خالد الطريس كان هادئًا في التعامل مع الأسطورة البرتغالية، ولم يشهر في وجهه أي بطاقة، رغم تصرفاته.

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  • Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2026-27Getty

    هل استحق كريستيانو رونالدو عقوبة ما ضد الخلود؟

    ومن حيث توقفنا؛ يجب أن نتساءل: "هل كان الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو يستحق (العقوبة) بعد تصرفاته مع الحكم خالد الطريس؟!".

    قبل الإجابة على هذا السؤال؛ يجب أن نستعرض المادة 12 من قانون كرة القدم، التي تتناول المخالفات والسلوك غير الرياضي.

    والحقيقة أن العقوبة ضد اللاعب، تُحدد وفقًا لطبيعة التصرف نفسه؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: لمس الحكم بشكل عابر وغير عدواني؛ لا يستوجب بطاقة تلقائية، إذ يقيّم الحكم طبيعة تصرف اللاعب وسياقه.

    * ثانيًا: الاعتراض الواضح بالكلام أو الأفعال قد يستوجب الإنذار؛ أما السلوك البدني العدواني تجاه الحكم، فقد يصل إلى الطرد.

    * ثالثًا: دفع الحكم أو جذبه بعنف؛ قد يستوجب الطرد المباشر، إذا اعتُبر سلوكًا عنيفًا أو تصرفًا بدنيًا عدوانيًا يستوجب الإقصاء.

    والحقيقة أننا لم نشعر بوجود عدوانية من رونالدو، عندما لمس الطريس وأمسك بيده بشكل بسيط؛ وذلك خلال مواجهة عملاق الرياض النصر ضد نادي الخلود، في الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

    ذلك الأمر قد يكون السبب وراء تطبيق الطريس، "النقطة الأولى" من القانون سالف الذكر؛ إلى جانب تعمد استخدامه الرأفة، مع الأسطورة البرتغالية.

    لكن أيضًا.. لن ننكر أن تصرفات رونالدو مع الحكام زادت عن حدها كثيرًا؛ حيث يعترض عليهم بشكل مبالغ فيه، وببعض التصرفات التي تبدو "صبيانية"، كما لو كان يريد احتساب القرارات لصالحه بالقوة.

    ويجب على كريستيانو رونالدو الانتباه؛ لأن الحكام قد يتساهلون معه في بعض المواقف، لكننا لا نعرف ما الذي يمكن أن يحدث مستقبلًا.

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