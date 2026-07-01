بسبب إعجاب كريستيانو رونالدو به.. النصر يعيد فتح ملف "مدرب الأهلي الأسبق" بقوة

فيتور بيريرا مدرب برتغالي يبلغ من العمر 57 سنة؛ حيث بدأ مسيرته التدريبية كـ"مساعد" في الجهاز الفني للعملاق المحلي بورتو، عام 2010.

وبعد موسم واحد فقط.. أصبح بيريرا مديرًا فنيًا لفريق بورتو الأول لكرة القدم؛ حيث استمر معه لمدة 3 سنوات كاملة، قبل الانتقال إلى عملاق جدة الأهلي صيف عام 2013.

وفي أعقاب رحيله عن الأهلي؛ تنقل بيريرا بين عديد الأندية، أبرزها: "فنربخشه التركي، أولمبياكوس اليوناني، كورينثيانز وفلامنجو البرازيليين".

كما كان لهذا المدير الفني البرتغالي المخضرم، تجربة أخرى في الملاعب السعودية؛ عندما أشرف على تدريب نادي الشباب، في الفترة من فبراير إلى ديسمبر 2024.

ويتولى فيتور بيريرا تدريب نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي، منذ فبراير من عام 2026؛ حيث يرتبط معه بعقدٍ يمتد حتى 30 يونيو 2027، أي إلى نهاية الموسم الرياضي القادم.

وحقق بيريرا عديد البطولات، مع الأندية التي أشرف عليها؛ أبرزها لقب الدوري البرتغالي "مرتين" مع بورتو، في 2012 و2013.