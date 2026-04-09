أحمد فرهود

دوري "يد الشيطان": مفارقة غريبة قد تحسم صراع النصر والأهلي على اللقب.. والفيحاء كلمة السر!

جدل تحكيمي كبير في الملاعب السعودية..

مع اقتراب قطار دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026، من محطته الأخيرة؛ لم يعد صراع ناديي النصر والأهلي على اللقب، مجرد معركة تكتيكية فوق أرضية المستطيل الأخضر.

صراع النصر والأهلي، ومعهما عملاق الرياض الهلال بالطبع، على لقب دوري روشن السعودي؛ تحوّل إلى معركة "التفاصيل البسيطة"، التي قد تقلب الموازين في النهاية.

ومع تقارب النقاط في مراكز المقدمة؛ اشتعل الحديث في المجالس الرياضية والصالونات الإعلامية بالممكة العربية السعودية، عن التحكيم.

الجدل التحكيمي في الملاعب السعودية، أعاد إلينا مصطلح "يد الشيطان" من جديد؛ وهو الذي قد يُساهم في حسم لقب دوري روشن، بين النصر والأهلي.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ مفارقة "يد الشيطان" بين النصر والأهلي، في مواجهة نادي الفيحاء بمسابقة دوري روشن السعودي..

    هكذا بدأ مصطلح "يد الشيطان" في كرة القدم!

    في ربع نهائي بطولة كأس العالم 1986؛ سجل الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا هدفًا بيده، في مرمى الحارس الإنجليزي بيتر شيلتون.

    ونظرًا لسرعة اللقطة وقصر قامة مارادونا؛ لم ينتبه الحكم للمسة اليد، واحتسب الهدف بشكلٍ طبيعي للغاية.

    وبعد المباراة.. ردد الأسطورة الأرجنتينية عندما تم سؤاله عن هذه اللقطة، جملته الشهيرة التي خلدها التاريخ؛ وهي: "الهدف سُجِل بقليل من رأس مارادونا، وقليل من يد الرب".

    ومن هُنا انتشر مصطلح "يد الرب"، في عالم الساحرة المستديرة؛ وهو الأمر الذي اِختلف عند ثقافات كروية أخرى، للتعبير عن الخداع الكروي أو الظلم التحكيمي.

    نعم.. في بعض الثقافات يتم تحوير المصطلح سالف الذكر، إلى وصف "يد الشيطان"؛ للإشارة إلى الجانب المظلم، في اللعبة الأكثر شعبية بالعالم.

    ونستطيع بناء على ذلك استخدام مصطلح "يد الشيطان"، في حديثنا عن المفارقة الغريبة؛ التي قد تحرم عملاق جدة الأهلي من دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026، وتمنحه إلى نادي النصر.

    • إعلان
    النصر.. عندما استفاد من "يد الشيطان" ضد الفيحاء

    عملاق الرياض النصر حقق فوزًا غاليًا على نادي الفيحاء، في الأول من نوفمبر الماضي، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    وقتها.. فاز النصر (2-1) على الفيحاء، بملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض؛ حيث قلب العالمي تأخُره بهدف، إلى الانتصار بثنائية.

    وسجل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، ثنائية الفريق النصراوي ضد الفيحاء؛ حيث جاء الهدف الثاني من "ركلة جزاء"، في الدقيقة 90+14.

    "الركلة الجزائية" تم احتسابها من الحكم السعودي محمد الهويش؛ بحجة لمس المدافع الفنزويلي ميكيل فيلانويفا للكرة بيده، داخل منطقة الـ18 لناديه الفيحاء.

    لمسة اليد المزعومة؛ جاءت خلال لعبة مشتركة مع مدافع النصر المتقدُم وقتها عبدالإله العمري، وهو القرار الذي اختلف خبراء التحكيم على مدى صحته.

    المهم.. النصر خرج بـ3 نقاط غالية؛ وسط سخرية من بعض نجوم الغريمين الهلال والأهلي، بشأن "ركلة الجزاء" التي سجلها رونالدو.

    مفارقة غريبة.. "يد الشيطان" تتكرر مع الأهلي ولكن!

    بعد أكثر من 5 شهور.. عاد نادي الفيحاء؛ ليكون "كلمة السر" في الجدل التحكيمي، بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    هذه المرة؛ جاء الجدل خلال مواجهة الفيحاء ضد عملاق جدة الأهلي، في المباراة المقدمة من الجولة 29 بمسابقة دوري روشن السعودي.

    الأهلي طالب بـ"ركلتي جزاء" ضد الفيحاء؛ وهو الأمر الذي تجاهله الحكم السعودي محمد السماعيل، وذلك على النحو التالي:

    * اللقطة الأولى: رفض السماعيل احتساب "ركلة جزائية" للأهلي، بعد العودة إلى تقنية الفيديو "فار"؛ رغم لمس الكرة يد الزامبي فاشون ساكالا.

    * اللقطة الثانية: رفض السماعيل احتساب "ركلة جزائية" للأهلي، بعد العودة إلى تقنية الفيديو "فار"؛ رغم لمس الكرة يد الفنزويلي ميكيل فيلانويفا.

    وتسببت اللقطة الثانية تحديدًا، في غضب أهلاوي كبير؛ حيث جاءت في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، وخسر الفريق نقطتين غاليتين على إثرها.

    والغريب في الأمر أن بطل هذه اللقطة؛ هو نفس اللاعب الذي اُحتسِبت ضده "ركلة جزائية" في مواجهة النصر - سالفة الذكر -، ونقصد هُنا فيلانويفا.

    أي أننا كُنا أمام 4 تشابهات، بين مواجهتي الفيحاء ضد النصر والأهلي؛ وهي:

    * أولًا: لمسة يد داخل منطقة الـ18 للفيحاء في المباراتين.

    * ثانيًا: لمسة اليد كانت في الوقت بدل الضائع من المباراتين.

    * ثالثًا: لمسة اليد كانت من نفس اللاعب ميكيل فيلانويفا في المباراتين.

    * رابعًا: لمسة اليد حدثت والنتيجة كانت تُشير إلى التعادُل (1-1) في المباراتين.

    إلا أن القرارين اختلفا؛ حيث تحصل النصر على "ركلة جزاء" حقق من خلالها 3 نقاط غالية، بينما تم تجاهل ذلك بالنسبة للأهلي.

    كلمة أخيرة.. "يد الشيطان" قد تحسم لقب دوري روشن

    الخلاصة من كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ هو أن لقاءي الفيحاء ضد النصر والأهلي، قد يُساهمان في تحديد هوية بطل دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    نعم.. لمسة يد الفنزويلي ميكيل فيلانويفا، مدافع نادي الفيحاء؛ والتي تحصل النصر بسببها على "ركلة جزاء" في الوقت بدل الضائع، منحته نقطتين غاليتين إضافيتين.

    أما لمسة يد فيلانويفا، والتي لم يتم احتسابها لمصلحة الأهلي؛ فهي حرمته من نقطتين غاليتين للغاية، حيث انتهى اللقاء بالتعادُل الإيجابي (1-1).

    ونظرًا لشراسة المنافسة على لقب دوري روشن السعودي، في الموسم الرياضي الحالي؛ فإن النقطة الواحدة قد تلعب دورًا كبيرًا، في حسابات البطل.

    بمعنى.. قد نجد النصر يحسم اللقب، بفارق نقطة أو اثنتين عن أقرب منافسيه، أو يخسره الأهلي بنفس العدد أيضًا؛ ووقتها سيتذكر الجمهور هذه المفارقة الغربية، والتي كان بطلها الفيحاء وفيلانويفا.

    أي أننا قد نطلق على هذا اللقب "دوري يد الشيطان"؛ في إشارة إلى المصطلح الكروي الشهير، الذي تطرقنا إليه في بداية التقرير.

    ونحن لا نتحدث هُنا بالطبع، عن مجاملة فريق على حساب آخر؛ وإنما استعراض المفارقة الغريبة نفسها، في لقطتين اختلفا خبراء التحكيم عليهما بشكلٍ كبير.