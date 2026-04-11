وضع رايته في نجران: رونالدو يرد على "تجاهل" نجم باريس أمام الأخدود .. ولا سبيل إلا الظهور في الآسيوية!

"دعونا من جدل كم هدف سجلتُ، فأنا أحرز المزيد"، شعار لم ينطق به الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، ولكنه يطبقه فوق أرض الميدان، بعدما قاد النصر لكتابة تاريخ جديد، بالفوز على مضيفه الأخدود في نجران، بنتيجة (2-0).

في قلب ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، لم ينتظر رونالدو طويلًا، حتى سجل الهدف الأول في الدقيقة 15، فيما وقع جواو فيليكس على الهدف الثاني، في الدقيقة 47.

وواصل النصر زحفه نحو اللقب، حيث وصل إلى النقطة 73، ليواصل تربعه في الصدارة، ويوسّع الفارق مع الهلال "الوصيف" إلى خمس نقاط، كما استغل تعثر الأهلي، الذي يحل ثالثًا بـ66 نقطة.