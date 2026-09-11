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Ange Postecoglou Cristiano Ronaldo Al-Nassr GFXGetty/GOAL
أحمد فرهود

لقطة هدف أبها: تصرف يفعله القادة دائمًا.. لكنه وضع كريستيانو رونالدو في "مرمى الاتهامات" داخل النصر!

فقرات ومقالات
كريستيانو رونالدو
النصر
أنجي بوستيكوجلو
بينتو
عبد الله الحمدان
أبها
دوري روشن السعودي

ماذا حدث؟!..

رغم مرور يومين كاملين، على مباراة عملاق الرياض النصر ضد نادي أبها؛ إلا أن "لقطة واحدة" بطلها الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، أثارت جدلًا واسعًا في الشارع الرياضي السعودي.

النصر فاز (2-1) على أبها، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027؛ ليصل إلى نقطته الخامسة عشر، في "المركز الثاني" بجدول الترتيب.

ويبتعد فريق النصر الأول لكرة القدم بـ"فارق الأهداف" فقط؛ سواء عن عملاق الرياض الآخر الهلال "المتصدر"، أو نادي القادسية "الثالث".

المهم عزيزي القارئ، لقطة رونالدو "الجدلية" لم يُلاحظها الكثيرون أثناء المباراة نفسها؛ ولكنها بدأت تطفو على الساحة الآن، لتسيل الحبر وتثير بعض التساؤلات المهمة.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ لقطة رونالدو "الجدلية" في مباراة النصر وأبها، مع تحليل لماذا سال الكثير من الحبر بسببها أساسًا..

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  • Al Nassr v Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    لقطة كريستيانو رونالدو "الجدلية" في مباراة النصر وأبها

    في الدقيقة 75.. تحصل نادي أبها على "ركلة حرة"، بالقرب من منطقة الـ18؛ وتحديدًا من الناحية اليسرى لهجوم الفريق الأول، اليمنى لمرمى عملاق الرياض النصر.

    وذهب الفرنسي نبيل فقير، نجم فريق أبها الأول لكرة القدم، لتسديد هذه "الركلة الحرة"؛ بينما وقف ثنائي النصر عبدالله الحمدان والبرازيلي أنجيلو جابرييل، كحائط صد أمامه.

    "إذًا، ماذا حدث؟!".. حسب الفيديو المُنتشر في الساعات القليلة الماضية، ظهر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، والذي عاد إلى منطقة الـ18 لتقديم المساعدة الدفاعية؛ وهو ينادي على الحمدان، ويطالبه بترك حائط الصد.

    السبب في ذلك؛ هو أن رونالدو رأى أنه من الأفضل للحمدان أن يتواجد دفاعيًا داخل منطقة الـ18، مع بقاء أنجيلو فقط في حائط الصد أمام فقير.

    هُنا عزيزي القارئ، غيّر فقير رأيه في طريقة تنفيذ "الركلة الحرة"؛ فبدلًا من إرسالها عرضية، قام بتسديدها مباشرة إلى المرمى.

    النتيجة؛ اللعبة انتهت بهدف لمصلحة الفريق الأبهاوي، الذي قلل النتيجة إلى (1-2) وقتها.

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  • Al Nassr v Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    كريستيانو رونالدو.. بين اتهامه بـ"الإضرار بالنصر" والدفاع عنه!

    بعد استعراض اللقطة سالفة الذكر، في مباراة عملاق الرياض النصر ضد نادي أبها؛ دعونا نُشير إلى أنها تسببت في انقسامٍ شديد للغاية، بين من يحمّل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو المسؤولية ومن يدافع عنه.

    ويُمكن توضيح هذا الانقسام الجماهيري، بخصوص لقطة رونالدو "الجدلية" ضد أبها، في نقطتين فقط؛ هما:

    * الرأي الأول: البعض يرى أن رونالدو أخل بتوازن حائط الصد؛ عندما طلب من زميله عبدالله الحمدان العودة إلى الخلف، وترك البرازيلي أنجيلو جابرييل وحيدًا.

    * الرأي الثاني: البعض يرى أن رونالدو بريء من هذا الهدف؛ لأنه قام بسحب الحمدان الذي كان يقف على يمين حائط الصد، بينما تسديدة فقير جاءت من اليسار.

    أي أن أصحاب الرأي الثاني، يعتقدون أن البرازيلي بينتو ماثيوس، حارس مرمى فريق النصر الأول لكرة القدم؛ هو المذنب الوحيد في هذا الهدف، بسبب تمركزه الخاطئ في مرماه.

    والواقع أن الرأيين بخصوص هدف أبها في الشباك النصراوية، قد يكون فيهما جزءًا من الصحة؛ وذلك على النحو التالي:

    - أولًا: سحب الحمدان أخل بتوازن حائط الصد؛ لأن أنجيلو اضطر لاتخاذ خطوة إلى اليمين، ففتح زاوية تسديد أمام فقير على اليسار.

    - ثانيًا: بينتو كان يقف بطريقة غير جيدة في مرماه؛ بالإضافة إلى ردة فعله البطيئة أساسًا، في التعامل مع التسديدة.

    لكن الموضوع قد يكون أكبر من ذلك أساسًا؛ لأنه يأخُذنا إلى جوانب أخرى، داخل الفريق النصراوي.

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    النصر.. نادٍ تحت سلطة مطلقة من رونالدو أو عشوائية بوستيكوجلو!

    من حيث توقفنا في السطور الماضية؛ سنتحدث الآن عن الجوانب الأكبر التي أخذتنا إليها لقطة هدف نادي أبها، في شباك عملاق الرياض النصر.

    لكن قبل الحديث عن هذه الجوانب؛ يجب الإشارة إلى أنه في مثل هذه اللعبات - الركلات الحرة على حدود منطقة الـ18 -، نكون أمام مشهدين هما:

    * أولًا: دور الجهاز الفني في التدريبات والمحاضرات التكتيكية؛ حيث يجب تنظيم الفريق استعدادًا لمثل هذه اللعبات، مع تعليم اللاعبين كيفية الوقوف في حائط الصد والتمركز داخل منطقة الـ18.

    * ثانيًا: دور حارس مرمى الفريق؛ حيث أنه أفضل شخص داخل الملعب يرى الزوايا وكيفية إغلاقها، وبالتالي تحديد عدد اللاعبين الذين يجب أن يقفوا في حائط الصد مثلًا.

    إلا أنه عندما يقوم لاعب ما، بسحب زميله من حائط الصد، وأن يحدد هو التنظيم التكتيكي للتعامل مع "الركلات الحرة"؛ فهذا قد يثير الجدل بالفعل، للأسباب التالية:

    * أولًا: كلمة اللاعب أكبر من المدرب؛ حيث يتخذ هو بعض القرارات التكتيكية من وجهة نظره، عكس رؤية الجهاز الفني.

    * ثانيًا: عشوائية عمل الجهاز الفني أساسًا؛ بحيث لا يكون هُناك تدريبات أو محاضرات تكتيكية، للتعامل مع مثل هذه اللعبات.

    * ثالثًا: ضعف حارس المرمى؛ سواء كان ذلك في الشخصية بعدم الاعتراض على قرار زميله الخاطئ، أو حتى في رؤيته السيئة للزوايا.

    وإذا طبقنا كل ذلك على لقطة النصر وأبها، فهذا سيقودنا إلى أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم عملاق الرياض، نفذ وجهة نظره التكتيكية هو، بعيدًا عن ما يُقال في التدريبات والمحاضرات؛ أو أن هُناك عشوائية أساسًا في عمل جهاز الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني للفريق الأول.

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  • Cristiano Ronaldo : Al-Nassr 2026Getty

    كلمة أخيرة.. لقطة كريستيانو رونالدو ليست بجديدة ولكن!

    ورغم كل ما ذكراناه في السطور الماضية؛ إلا أن هُناك مجموعة من الحقائق يجب الوقوف أمامها، وهي:

    * أولًا: الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو؛ هو قائد عملاق الرياض النصر.

    * ثانيًا: رونالدو يمتلك خبرة أكثر من 25 سنة في الملاعب؛ حيث تعامل مع لقطات "الركلات الحرة" ضد فريقه كثيرًا.

    * ثالثًا: نجوم فريق النصر الأول لكرة القدم يثقون في رونالدو كثيرًا؛ بل أن أغلبهم أكدوا أنهم يتعلمون منه أساسًا.

    وبعيدًا عن رونالدو؛ نحن رأينا الكثير من اللاعبين الكبار ومنهم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوجهون زملاءهم تكتيكيًا في لعبات "الركلات الحرة".

    ميسي مثلًا في منتخب الأرجنتين - قبل اعتزاله الدولي -، ظهر وهو يوجه زملاءه أمثال خوليان ألفاريز، للوقوف بطريقة صحيحة؛ عندما يتحصل المنافس على "ركلة حرة"، بحدود منطقة الـ18.

    أي أن ما قام به رونالدو في مواجهة النصر ضد نادي أبها، ليس أمرًا فريدًا أو غريبًا كـ"قائد وصاحب خبرة"؛ إلا أنه من سوء حظة أن "الركلة الحرة" انتهت بهدف للمنافس، وسط تعامل ذكي للغاية من النجم الفرنسي نبيل فقير.

    لكن أيضًا؛ كان لزامًا على الجهاز الفني للنصر أو حتى الحارس البرازيلي بينتو ماثيوس أن يتدخلا، لتصحيح قرار خاطئ من رونالدو.

    وأساسًا..القائد أو الأسطورة ليس معصومًا من الخطأ، وأساس "الركلات الحرة" تكتيكي بحت؛ لذا فإن رؤية الجهاز الفني والحارس، قد تكون أفضل من غيرهما بالفعل.

    وكثيرًا ما صرح كريستيانو رونالدو، أنه لا يرى نفسه مدربًا في المستقبل، ويُفضل أن يكون مستثمرًا ورئيس نادٍ؛ وهو الأمر الذي تأكد ربما في لقطة مباراة النصر وأبها، التي أثبتت "فشله التكتيكي" في تنظيم زملائه فوق أرضية المستطيل الأخضر.

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