لقطة هدف أبها: تصرف يفعله القادة دائمًا.. لكنه وضع كريستيانو رونالدو في "مرمى الاتهامات" داخل النصر!

رغم مرور يومين كاملين، على مباراة عملاق الرياض النصر ضد نادي أبها؛ إلا أن "لقطة واحدة" بطلها الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، أثارت جدلًا واسعًا في الشارع الرياضي السعودي.

النصر فاز (2-1) على أبها، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027؛ ليصل إلى نقطته الخامسة عشر، في "المركز الثاني" بجدول الترتيب.

ويبتعد فريق النصر الأول لكرة القدم بـ"فارق الأهداف" فقط؛ سواء عن عملاق الرياض الآخر الهلال "المتصدر"، أو نادي القادسية "الثالث".

المهم عزيزي القارئ، لقطة رونالدو "الجدلية" لم يُلاحظها الكثيرون أثناء المباراة نفسها؛ ولكنها بدأت تطفو على الساحة الآن، لتسيل الحبر وتثير بعض التساؤلات المهمة.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ لقطة رونالدو "الجدلية" في مباراة النصر وأبها، مع تحليل لماذا سال الكثير من الحبر بسببها أساسًا..