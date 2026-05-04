تحت شعار "يريدون إرهاب كريستيانو رونالدو" .. مؤامرة المنشطات تتصدر المشهد في النصر وواقعة سالم الدوسري تزيل الشكوك!

خلال الـ24 ساعة الماضية تقريبًا، سيطرت "المؤامرة" على عقول النصراويين .. الأمر لم يقتصر فقط على بعض الأخطاء التحكيمية التي وقعت في مواجهة القادسية – بحسب خبراء التحكيم – إنما حتى بعيدًا عن تلك المباراة!

العالمي تلقى الهزيمة أمس الأحد، أمام القادسية بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ31 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

ووسط الحديث عن أخطاء التحكيم، سر استبعاد المدرب البرتغالي جورج جيسوس للجناح السنغالي ساديو ماني، فارق الخمس نقاط ومنح الهلال أمل أكبر لخطف اللقب من النصر .. تصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو المشهد، ليس لسوء مستواه في المباراة، إنما بسبب فحص منشطات!