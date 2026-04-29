زهيرة عادل

كريستيانو رونالدو في الكلاسيكو .. تصدى لـ"فتنة النصر والأهلي" بطريقته لكن لقطة "الممر الشرفي" تدينه!

كيف كانت ليلة صاروخ ماديرا أمام الأهلي؟

هو نجم الليلة حتى وإن كان بأقل مجهود، فهو من فض الاشتباك النتيجة السلبية بين الفريقين، حتى فتح أبواب الفوز للنصر في الأخير، معطلًا واحد من أهم منافسيه على اللقب!

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قاد النصر اليوم الأربعاء، للفوز في كلاسيكو الأهلي بثنائية نظيفة، على استاد الأول بارك، ضمن الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

الثنائية سجلها الدون والجناح الفرنسي كينجسلي كومان في الدقيقتين 76 و90، ليؤمنان ثلاث نقاط ثمينة للعالمي.

الفوز رفع رصيد الفريق العاصمي للنقطة 79 في صدارة جدول الترتيب، متفوقًا بـ13 نقطة على نظيره الجداوي؛ صاحب المركز الثالث، بينما لعب الأهلي مباراة أقل.

وبعيدًا عن الأحداث الجماعية في كلاسيكو النصر والأهلي التي استعرضناها في هذا التقرير، دعونا نخصص الحديث في السطور التالية بشكل فردي عن ليلة صاروخ ماديرا..



  • قطع صيام أكثر من عامين رغم محاولات ميندي

    بالنظر لعمره (41 عامًا) وقياسًا على مستواه في المباريات الأخيرة، فلا جديد يقال بشأن مستوى كريستيانو رونالدو الفني خلال كلاسيكو الأهلي الليلة.

    لكن رغم قلة لقطاته في ظل حالة "العزل" التي فرضها وسط ملعب الأهلي على النصر إلا أن الدون كان صاحب أبرز لقطتين لفريقه في المباراة تقريبًا..

    أول تسديدة للبرتغالي في المباراة كانت في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول، لكن الحارس السنغالي إدوارد ميندي، تألق وتصدى لها.


    انفرد رونالدو من جديد بالحارس ميندي في الدقيقة 39 من عمر الشوط نفسه، لكن السنغالي نجح مرة أخرى في إغلاق الزاوية عليه وتقليص خطورة الفرصة، بغض النظر عن كون الدون متسللًا بالأساس.

    لكن الدقيقة 76 من عمر المباراة، شهدت استسلام إدوارد ميندي أمام "ذكاء" رونالدو والتفاهم الكبير بينه وبين مواطنه جواو فيليكس، حتى أسكنت رأسيته الكرة الشباك.

    هذا الهدف هو الأول لصاروخ ماديرا في شباك الأهلي بالدوري منذ عامين ونصف تقريبًا، إذ كانت آخر مرة أحرز بها هدفًا في الكلاسيكو يوم 22 سبتمبر 2023، ضمن الجولة السابعة، ثم خاض بعدها ثلاث مباريات في روشن، لم ينجح في التسجيل أو الصناعة بها.



    • إعلان

  • لم يترك فرصة للاعبي الأهلي للتشكيك به

    إحدى السلبيات التي تحدث عنها الكثيرون منذ قدوم كريستيانو رونالدو إلى دوري روشن السعودي هي كثرة اعتراضاته على الحكام وحديثه المتكرر وما شابه.

    لكن هذا العيب اختلف تمامًا الليلة أمام الأهلي، إذ لم يظهر الدون تقريبًا متحدثًا مع الحكم قط، بقدر تفرغه للدخول في مناقشات مع لاعبي الأهلي بشأن اللقطات الجدلية..

    حدث هذا مرتين على الأقل؛ أولًا مع جناح الراقي جالينو وقتما طالب باحتساب ضربة جزاء لصالحه بداعي لمسة يد على نواف بوشل، وثانيًا مع فرانك كيسييه حينما طالب بجزائية هو الآخر بداعي لمسة يد على ساديو ماني.

    بخلاف ذلك، لم يحتك الدون بالحكم نهائيًا حتى خروجه في الدقيقة 1+90، إذ بدى وكأنه لا يريد أن يترك أي فرصة للاعبي الراقي للتحجج بعد المباراة بضغطه على طاقم التحكيم أو ما شابه من اتهامات ألمح إليها الأهلاويون من قبل.

  • تصدى للشغب الجماهيري

    كريستيانو رونالدو لم يتكفل فقط بمحاولة إقناع لاعبي الأهلي بخطأهم في بعض اللقطات التحكيمية الجدلية، إنما كذلك أراد قطع الطريق أمام أي محاولة لزيادة الاحتقان بين الناديين عبر هذا الكلاسيكو أو ربما أراد تجنب توقيع أي عقوبات على جماهير ناديه، من شأنها أن تؤثر على مشوار الفريق الثابت نحو حصد اللقب..

    جمهور العالمي أثناء كلاسيكو الليلة، أراد الانتقام من التركي ميريح ديميرال؛ مدافع الأهلي، بحكم أنه أكثر لاعب استفزازًا لهم بتصرفاته على مواقع التواصل الاجتماعي وتصريحاته بشكل عام، فقام بإلقاء الأعلام عليه مع بعض زجاجات المياه.

    هنا تدخل رونالدو على الفور لمنعهم، مطالبًا إياهم بالهدوء، بل وتولى مهمة تنظيف الملعب من زجاجات المياه كذلك، للسيطرة على الموقف دون تفاقمه، في موقف جديد يؤكد أن صمت النصر أمام الاستفزازات الأهلاوية أصبح مبدأ، تجنبًا للانشغال بأي صراعات خارج الملعب.


  • رقصة جديدة .. وأرقام قليلة لكن "مؤثرة"

    بعيدًا عن حالة الشحن التي كانت موجودة في المباراة سواء داخل الملعب أو في المدرجات، والتي كان يحاول رونالدو السيطرة عليها، لم يمنعه كل ذلك من الاحتفال بهدفه في شباك الأهلي بطريقة "كوميدية"..

    الدون ارتدى عقالًا على رأسه بعد الهدف ثم بدأ بالرقص بطريقة مضحكة أمام الجماهير، مواصلًا اختراعه للاحتفالات منذ القدوم للمملكة السعودية.


    وبالانتقال للحديث بلغة الأرقام، فقد كانت 19 لمسة فقط طوال 91 دقيقة لرونالدو في كلاسيكو الليلة، كافية لتسديد ثلاث تسديدات، منها اثنتين على المرمى، مع خلق فرصتين لزملائه، وإحراز الهدف الأول.

  • لقطة الممر الشرفي تدينه

    مباراة لم تشوبها شائبة "انضباطية" من كريستيانو رونالدو، الذي حافظ على هدوئه وقيادته للملعب والمدرجات وسط كم الشحن الموجود، لكن هناك لقطة وحيدة علينا الوقوف أمامها قبل الختام..

    نتحدث هنا عن رفض النصر – بحسب ما زعمت التقارير – تنظيم ممر شرفي للأهلي، احتفالًا بتحقيقه لقب دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، مطلع الأسبوع الجاري.

    هذا الموقف يتعارض تمامًا مع "مبادئ" رونالدو بالأساس، أو هكذا ما بدى لنا خلال فترته مع ريال مدريد، إذ اعترض حينها على رفض غريمه "برشلونة" تنظيم ممر شرفي للملكي بعد تحقيق كأس العالم للأندية 2017، كون ذلك لا يعيب الخصم في شيء.

    سلطة رونالدو داخل النصر كان من شأنها أن تغير نظرة المسؤولين لأمر الممر الشرفي، لكن موقفه السلبي في هذا الجانب، تؤخذ عليه حتى وإن كان الرفض جماعي داخل النادي.