كريستيانو رونالدو في الكلاسيكو .. تصدى لـ"فتنة النصر والأهلي" بطريقته لكن لقطة "الممر الشرفي" تدينه!

هو نجم الليلة حتى وإن كان بأقل مجهود، فهو من فض الاشتباك النتيجة السلبية بين الفريقين، حتى فتح أبواب الفوز للنصر في الأخير، معطلًا واحد من أهم منافسيه على اللقب!

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قاد النصر اليوم الأربعاء، للفوز في كلاسيكو الأهلي بثنائية نظيفة، على استاد الأول بارك، ضمن الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

الثنائية سجلها الدون والجناح الفرنسي كينجسلي كومان في الدقيقتين 76 و90، ليؤمنان ثلاث نقاط ثمينة للعالمي.

الفوز رفع رصيد الفريق العاصمي للنقطة 79 في صدارة جدول الترتيب، متفوقًا بـ13 نقطة على نظيره الجداوي؛ صاحب المركز الثالث، بينما لعب الأهلي مباراة أقل.

وبعيدًا عن الأحداث الجماعية في كلاسيكو النصر والأهلي التي استعرضناها في هذا التقرير، دعونا نخصص الحديث في السطور التالية بشكل فردي عن ليلة صاروخ ماديرا..







