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علي سمير

فيديو | تجاهل نصيحة عائلته .. رونالدو يدفع ثمن التمرد بعقوبة إيقاف طويلة وعودة مشروطة قبل "موعد النهاية"!

كريستيانو رونالدو
البرتغال ضد النرويج
البرتغال
النرويج
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
جورج جيسوس
النصر

الموعد المتوقع لانتهاء مسيرة رونالدو مع البرتغال

خرج الصحفي البرتغالي لويس فيلار، من أجل الكشف عن أهم ملابسات قضية كريستيانو رونالدو ومغادرته لمعسكر منتخب بلاده بعد خلافه مع المدرب جورج جيسوس.

فيلار حل ضيفًا على الإعلامي بتال القوس عبر برنامج "في المرمى" على قناة العربية، وتطرق إلى عدة أمور تخص رونالدو ونصيحة عائلته له بالاعتزال وما سيحدث بعد أزمته الأخيرة.


  • ماذا حدث؟

    الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم عملاق الرياض النصر، جلس على "دكة البدلاء"، طوال الـ90 دقيقة من عمر مباراة منتخب بلاده ضد نظيره النرويجي، ضمن الجولة الثانية من منافسات "المجموعة الرابعة" بمسابقة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

    وبمجرد إطلاق صافرة النهاية؛ غادر رونالدو الملعب وهو مُحبط، دون أن يُشارك في المصافحة بين أعضاء المنتخبين، أو تحية الجماهير البرتغالية التي حضرت في المدرجات.

    وتم الربط بين تصرف الأسطورة البرتغالية، وعدم تنفيذ المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس وعده، بإشراكه في الشوط الثاني ضد النرويج.

    جيسوس صرح قبل المباراة، بأن رونالدو سيُشارك في الشوط الثاني ضد النرويج، وذلك إذ لم يدخل "التشكيل الأساسي"؛ ولكنه تراجع عن تنفيذ ذلك خلال المباراة نفسها، بسبب سير مجريات اللعب.

    وبعد ذلك.. أخذت الأزمة في التصاعد تدريجيًا؛ حيث قيل إن رونالدو "تمرد" وغاب عن تدريبات المنتخب دون إذن وأن جيسوس سيعاقبه، قبل أن ينفي المدير الفني المخضرم كل ذلك.

    ورغم نفيه وجود أي خلاف؛ إلا أن جيسوس أكد أنه صاحب الكلمة "الأولى والأخيرة"، حيث لن يستطيع رونالدو أو أي لاعب ومسؤول تغيير خطته أو طريقة تفكيره، ليرحل نجم النصر عن معسكر منتخب بلاده.

  • Cristiano RonaldoGetty

    الخطوة التالية لرونالدو

    فيلار توقع إصدار عقوبة على النجم المخضرم، حيث قال:"على الأرجح ستتم معاقبة رونالدو لمدة شهرين، ومن المتوقع عدم مشاركته مع الفريق في شهر نوفمبر بآخر مباراتين من دوري الأمم الأوروبية".

    وأوضح:"ربما يعود إلى الفريق مرة أخرى في شهر مارس، للظهور في ربع نهائي دوري الأمم، ولكن ما سمعناه هو أن المدرب جورج جيسوس سيحافظ على سلطاته، وسيسمح لرونالدو فقط لو وافق على التواجد كبديل".

    واستكمل:"من المتوقع أن تكون هذه المرحلة هي الأخيرة بالنسبة لرونالدو مع البرتغال لو وصل الفريق إلى نهائي دوري الأمم، ولكن من الصعب دائمًا أن نعرف من سيبقى في النهاية وسيكون صاحب الكلمة الأخيرة".


  • نصيحة عائلته

    الصحفي قال خلال حديثه مع بتال القوس:"لا أحد يريد أن يضر بسمعة رونالدو، لأنه رمز للبرتغال وأشهر شخص في البلاد، كل العالم يعرفنا عن طريقه، وللأسف الرأي العام يشير إلى أن غروره ومطالبه الشخصية، هي التي تدفعه نحو اتخاذ هذه القرارات السيئة".

    وأضاف:"رونالدو الآن لا يستطيع إدارك حدوده وانطباعه عن نفسه والعالم، هناك فراغ كبير جدًا بينه وبين الواقع، لا يعرف أن وقته قد انتهى منذ آخر عامين أو 4 أعوام، لا يوجد أي مدرب ولا حتى رئيس الاتحاد يريد اتخاذ هذا القرار، كريستيانو كان عليه أن يعتزل وعائلته نصحته بذلك، ولكنه أصر على الاستمرار، ومن الواضح للجميع أن مستواه لا يجعله يستحق البقاء في الفريق".



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  • Cristiano ronaldoGetty Images

    تفاصيل قرار الاعتزال

    ومن جانبه رد بتال القوس على تصريحات فيلار، قائلًا إن رونالدو أوضح في بيانه الرسمي، أنه أراد اعتزال اللعب الدولي، ولكن رئيس الاتحاد البرتغالي هو من طالبه بتأجيل هذه الخطوة.

    ورد البرتغالي:"لا يمكن لأحد أن يملي على رونالدو ما يفعله، عمره الآن 41 سنة ولديه الكثير من الخبرة، لذلك هو من يقرر متى يعتزل اللعب الدولي".

    وتابع:"الاتحاد يريد استمراره لأنه علامة تجارية مهمة جدًا وآلة صنع الأموال له، ولكن على الجانب الفني، الجميع يعرف أنه ليس في مستواه، سيبلغ 42 سنة في شهر فبراير، وهذا يعني أنه بات في نهاية مسيرته الكروية".