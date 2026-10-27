مثل لقطة كريستيانو رونالدو والأهلي مطالب بالتصعيد!.. القصة الكاملة لجدل "سحب هدف إيفان توني" ضد الخليج

وفي هذا السياق.. فجّر برنامج "دورينا غير" مفاجأة من العيار الثقيل؛ بخصوص أحد هدفي المهاجم الإنجليزي إيفان توني في مباراة عملاق جدة الأهلي ضد نادي الخليج، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

ووفقًا لما أعلنه الإعلامي خالد الشنيف، مقدم البرنامج الرياضي الشهير، تم سحب هدف توني الأول في شباك الخليج، واحتسابه هدفًا عكسيًا.

الشنيف أشار إلى أن احتساب الهدف الذي تم تسجيله في الدقيقة 11 "عكسيًا"؛ جاء بعد أن لمست الكرة رأس لاعب الخليج، قبل أن تسكن الشباك.