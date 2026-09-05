كريستيانو رونالدو ضد الاتحاد: قلّد التلميذ الغشاش.. وأكد أن "القليل منه كثير مع النصر" ولكن!

في الليالي الكروية الكبيرة، سواء على المستوى المحلي أو القاري أو حتى العالمي؛ يجب أن يظهر "الأساطير" بمستواهم المعهود، ويقودوا أنديتهم لتحقيق الانتصارات.

لكن.. ليس كل ما يتمناه جمهور عملاق الرياض النصر يدركه؛ فالأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لم يستطع إنقاذ فريقهم من الهزيمة، مساء اليوم السبت.

نعم؛ النصر خسر (1-2) أمام مستضيفه نادي الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

ثنائية الاتحاد جاءت بواسطة نفس اللاعب جورج إيلينخينا، في الدقيقتين 4 و22 تواليًا؛ بينما سجل أنجيلو جابرييل هدف النصر الوحيد في الكلاسيكو، في الدقيقة 36.

وبهذه النتيجة.. تجمد النصر عند النقطة 12، في "وصافة" جدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ وبفارق نقطة وحيدة فقط عن الاتحاد، صاحب "المركز الرابع".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور رونالدو في كلاسيكو النصر والاتحاد..