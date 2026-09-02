وجه ضربة لكريستيانو رونالدو في فيديو اعتزاله الدولي .. ليونيل ميسي يتباهى بإنجازاته بطريقة خاصة

قبل يومين، تحديدًا في 31 من أغسطس الماضي، نشر ميسي عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" رسالة مطولة، معلنًا خلالها اعتزاله اللعب الدولي بشكل رسمي.

تلك الخطوة أتت بعد فشله في التتويج بكأس العالم 2026 رغم وصوله للنهائي إلا أنه خسر أمام المنتخب الإسباني 1-0.

وقد أكد ميسي أنه كتب رسالة اعتزاله في أواخر 21 من يوليو الماضي إلا أن وفاة والده دفعه أكثر لتعليق حذائه دوليًا في ظل عدم ثقته على القدرة على مواصلة اللعب في غيابه.



