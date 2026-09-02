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وجه ضربة لكريستيانو رونالدو في فيديو اعتزاله الدولي .. ليونيل ميسي يتباهى بإنجازاته بطريقة خاصة
اعتزال ميسي دوليًا
قبل يومين، تحديدًا في 31 من أغسطس الماضي، نشر ميسي عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" رسالة مطولة، معلنًا خلالها اعتزاله اللعب الدولي بشكل رسمي.
تلك الخطوة أتت بعد فشله في التتويج بكأس العالم 2026 رغم وصوله للنهائي إلا أنه خسر أمام المنتخب الإسباني 1-0.
وقد أكد ميسي أنه كتب رسالة اعتزاله في أواخر 21 من يوليو الماضي إلا أن وفاة والده دفعه أكثر لتعليق حذائه دوليًا في ظل عدم ثقته على القدرة على مواصلة اللعب في غيابه.
فيديو يحمل رسالة لرونالدو
يوم الأربعاء، أعاد ليونيل ميسي الحديث حول اعتزاله عبر حسابه على منصة "إنستجرام"، حيث نشر فيديو، مرفقًا إياه بتصريح: "أكثر من 20 عامًا، شاركت في ست نسخ من كأس العالم، هناك ذكريات لا تُحصى. شكرًا لكم جميعًا على دعمكم ومساندتكم طوال هذه الرحلة".
أما عن الفيديو، فيُظهر البرغوث وكأنه في حانة، وعندما حان موعد دفع الفاتورة، حملت تلك الفاتورة إنجازاته مع المنتخب الأرجنتيني والأرقام القياسية التي كسرها والألقاب الفردية التي حصل عليها.
وفي نهاية تلك الفاتورة، كُتب: "حُسم الجدال حول الأفضل في التاريخ"، في إشارة للصراع الذي طال بينه وبين كريستيانو رونالدو على لقب "الأفضل".
وتعد هذه هي المرة الأولى تقريبًا لليو التي يتحدث بها عن هذا الصراع، وأحقيته في الحصول على لقب "الأفضل في العالم".
ماذا قدم ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين؟
بدأ صاحب الـ39 عامًا مسيرته الدولية مع المنتخب الأرجنتيني الأول في عام 2005، بينما كان ابن الـ18 عامًا.
ومنذ ذلك الحين، خاض ميسي 207 مباريات دولية، سجل خلالها 125 هدفًا وصنع 68 آخرين.
توج البرغوث بلقب كأس العالم 2022، ولقبين من كوبا أمريكا (2021 و2024)، بجانب كأس الأبطال كونميبول-يويفا 2022.
ماذا قدم كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال؟
أما صاحب الـ41 عامًا، فقد بدأ مسيرته الدولية عام 2004، بينما كان ابن الـ19 عامًا.
ومنذ ذلك الحين، لعب صاروخ ماديرا 233 مباراة دولية – قابلة للزيادة – مع إحراز 146 هدفًا وصناعة 45 آخرين.
ومن ناحية الألقاب، حصد الدون مع البحارة لقب كأس أوروبا 2016، ودوري الأمم الأوروبية مرتين (2019 و2025)، فيما لم يتوج بكأس العالم قط.
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