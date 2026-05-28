خاص | "لهذا السبب لا أراه مدربًا" .. زميل كريستيانو رونالدو السابق يحدد الدور الأنسب له بعد الاعتزال!

لا توجد أي مؤشرات على أن رونالدو سيتوقف عن تحطيم الأرقام القياسية في أي وقت قريب؛ فرغم بلوغه الـ41 عامًا. إلا أنه حافظ على مستواه الفردي المتميز في الشرق الأوسط مع فريق النصر، مما سمح للفريق بالفوز بلقب دوري روشن السعودي، في موسم 2025-2026.

ومن المتوقع أن يقود المهاجم الفذّ، منتخب البرتغال في كأس العالم، هذا الصيف، بينما يواصل سعيه لتحقيق 1000 هدف في مسيرته الكروية، ولم يتبق له الكثير ليحققه، لكنه لا يزال يجد أهدافًا تساعده على الحفاظ على شغفه التنافسي.

قد يبحث رونالدو عن تحدٍ آخر على أرض الملعب، وسط حديث عن الانضمام إلى منافسه الأبدي ليونيل ميسي في الدوري الأمريكي، مع نادي إنتر ميامي، بينما يتم طرح فكرة تولي مناصب في إدارة النادي أو مناصب استشارية عندما يحين يوم اعتزاله الذي سيقبله على مضض.