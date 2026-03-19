كريستانتي بعد مباراة روما وبولونيا: "التعب؟ في هذه المرحلة من الموسم لا يمكن أن نشعر بالتعب، علينا أن نلوم أنفسنا"

في تصريحاته بعد المباراة، أعرب بريان كريستانتي عن خيبة أمله الشديدة إزاء الخروج من البطولة في الدقائق الأخيرة: "لم يكن ينبغي أن نتلقى كل هذه الأهداف، فقد كنا رائعين في تعويض النتيجة" - قال لاعب خط وسط الجيالوروسي أمام ميكروفونات "سكاي سبورت" - "لا نلوم سوى أنفسنا، ونشعر بخيبة أمل لخروجنا لأننا كنا نعتقد أننا أدارنا المباراة بالطريقة الصحيحة. ربما يكون التعب قد أثر على أرجلنا، رغم أنه لا ينبغي أن يحدث ذلك في هذه المرحلة من الموسم. علينا الآن أن نشمر عن سواعدنا لأن هناك مباراة حاسمة أخرى يوم الأحد".