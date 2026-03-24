كريستال بالاس يكثف مساعيه للتعاقد مع أندوني إيراولا، حيث يلجأ «النسور» إلى مدرب بورنموث ليحل محل أوليفر غلاسنر

يقدم نادي بالاس عرضًا مغريًا للمدربين المحتملين، ليس فقط بفضل الألقاب التي حصدها مؤخرًا، بل أيضًا بفضل مكانته كنادٍ لندني. ويتمتع النادي بسجل حافل في تطوير اللاعبين، حيث قام بتنشئة لاعبين من أمثال إبيريتشي إيزي ومارك جويهي. وقد نجح كلا اللاعبين لاحقًا في الانتقال إلى أندية تشارك في دوري أبطال أوروبا، ورسخا مكانتهما بقوة في المنتخب الإنجليزي، الأمر الذي أثار إحباط غلاسنر.

قد ينجذب إيراولا إلى فكرة "مشروع" كروي آخر حيث يمكنه التركيز على بناء تشكيلة الفريق، بدلاً من الانضمام إلى نادٍ كبير يتطلب نتائج فورية في العديد من المسابقات.