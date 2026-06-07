تقول الأسطورة أن ملك كرواتيا ستيبان دراسيلاف تم أسره من قبل دوق فينيسيا بييترو الثاني، فقام الأول بتحدي الثاني من أجل حريته على مباراة شطرنج، لعب المتنافسان ثلاث مباريات فاز بها الملك الكرواتي كلها، وأيضًا بحكم مقاطعة دالماتيا الكرواتية بحسب بعض الروايات، ليحتفل بانتصاره ويؤرخه بإدراج رقعة الشطرنج في درعه، ومن هنا مولد "المربعات الشهيرة" في علم كرواتيا، وقميصها الذي عرفه العالم في كأس العالم 1998 ومن يومها أصبح من أبرز مظاهر المحافل الكروية الكبرى.
كرواتيا | مباراة شطرنج السر وراء العلم الشهير .. رفاق مودريتش من أجل "معجزة" و"رقصة أخيرة"
البلد .. حفيد من عائلة يوغوسلافيا
أحد أحفاد يوغوسلافيا، انفصلت في 1991 وعادت دولة مستقلة بعد سنوات من عدم الاستقرار، ثم سنوات من الحرب مع الجارة صربيا حتى حلول السلام والاعتراف الرسمي.
ولكن دولة كرواتيا من أقدم الدول الأوروبية، إذ تعود أصولها للقرن السادس، ومعنى كلمة "كرواتيا" باللغة المحلية "هو الذي يحمي".
تعد من أكثر دول أوروبا استقرارًا سياسيًا، وتملك رغم تعدادها الصغير الذي لا يتعدى أربعة ملايين اقتصادًا قويًا يعتمد بشكل كبير على المجال السياحي النشط بسبب الشواطيء الخلابة للبلاد.
المنتخب .. ضيف ثقيل يزاحم الكبار
لم يشهد أي منتخب رحلة صعود بنفس السرعة التي صعد بها الكروات، إذ انضموا لفيفا في 1994 بالترتيب 125، وبعد 4 سنوات فقط كانوا في المركز الثالث بكأس العالم 1998 عندما أقصوا ألمانيا بربع النهائي بثلاثية نظيفة!
منذ انضمامهم للاتحاد الدولي، لم تغب كرواتيا عن كأس العالم واليورو أبدًا باستثناء نسختين، يورو 2000، وكأس العالم 2010، ولم تكتف بالتأهل مؤخرًا بل تحولت لمنافس شرس خصوصًا على الصعيد العالم ببلوغ نهائي 2018 ثم نصف نهائي 2022 عبر الجيل الذهبي الثاني بقيادة زلاتكو داليتش، ووجود لوكا مودريتش، إيفان بيريشيتش، والبقية، لتصبح أصغر دولة كمساحة تلعب نهائي المونديال بعد الأوروجواي.
تملك كرواتيا رقمًا خاصًا في الإقصائيات بالمونديال، إذ هي أكثر من لعب ركلات الترجيح بأربع مناسبات وأكثر من فاز فيها بانتصارها في الأربع مناسبات، وأكثر من حقق نسبة تصديات في مرة بثلاث تصديات لدومينيك ليفاكوفيتش.
من اللاعب الذي يجب أن أتابعه؟
يحسب للمدرب داليتش استمراره في تجديد صفوف المنتخب والجيل الذهبي، ولكن ستكون هذه النسخة من المونديال الأخيرة للكثير من هذا الجيل، وخصوصًا لأمثال مودريتش وبيريشيتش.
ومن هذا الجيل يبرز أيضًا أندري كراماريتش المهاجم المخضرم الذي حضر في قائمة داليتش المونديالية عقب موسم مميز مع هوفنهايم سجل فيها 15 هدفًا وصنع 8 ليقوده لخامس ترتيب البوندسليجا والتأهل الأوروبي.
كراماريتش مهاجم يمتاز بقدرته على لعب عدة أدوار، سواء رأس الحربة الصريح أو خلفه، أو التحرك للأطراف، ولذا كان دومًا بقائمة داليتش وأحد جنوده المخلصين بالسنوات الماضية.
موهبة تستحق المتابعة
ثلاثي نرشحه لك في صفوف كرواتيا، والبداية مع المدافع الشاب لوكا فوسكوفيتش الذي لعب الموسم مع هامبورج أساسيًا مُعارًا من توتنهام، والأنباء أن برشلونة وعدة أندية كبرى سيتابعونه عن كثب في المونديال.
اللاعب الثاني هو متوسط ميدان كومو مارتين باتورينا الذي دفع فيه النادي الإيطالي 22 مليونًا الصيف الماضي وبرر قراره بتسجيله 8 أهداف وصناعة 4 في رحلة النادي لدوري الأبطال، وتألقه الكبير كلاعب وسط مهاجم وحتى كرأس حربة وهمي مع سيسك فابريجاس.
وثالث اللاعبين هو بيتار سوسيتش الذي ضمه إنتر أيضًا من دينامو زغرب مثل باتورينا الصيف الماضي ومباشرة دخل في المنافسة مع أمثال زيلينسكي وباريلا وتشالهان أوغلو على مقعد أساسي بفضل قدرته على اللعب في كل مراكز خط الوسط.
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حظوظ كرواتيا في كأس العالم
تلعب كرواتيا في المجموعة L التي تضم إنجلترا، غانا، وبنما، وعلى الورق هي مرشح قوي للعبور رفقة الرفيق الأوروبي الإنجليزي بسبب فارق المستوى مع بنما، وقلة خبرة المنتخب الغاني الحالي.
سيبحث الجيل الحالي لكرواتيا عن معجزة جديدة كما فعل في آخر نسختين لكأس العالم، خصوصًا أنها ستكون بمثابة "الرقصة الأخيرة" لمودريتش والبعض من رفاقه عقب الحديث عن اعتزال أسطورة الكروات بنهاية المسابقة.
كرواتيا علمتنا بالنسخ الماضية أنها تدخل البطولة خارج الحسابات وتخرج باحترام الجميع، ولكن في اليورو الماضي أظهر الفريق تراجعًا كبيرًا، ولذا سنرى إذا كان ضخ الدماء الشابة الجديدة سيكون سلاح داليتش لإنجاز جديد يؤكد مكانتها الجديدة ضمن كبار القوم في عالم كرة القدم.