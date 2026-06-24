كرواتيا ضد بنما | انتصار "محدود" يؤمن ليلة تكريم الأسطورة مودريتش .. ولا يكفي أبدًا لإحباط مفاجأة المونديال!

وضع هذا الانتصار المنتخب الكرواتي في موقف يجعله سيد قراره؛ فالفوز على غانا في الجولة الأخيرة في فيلادلفيا سيضمن له مقعدًا في دور الـ 32 بغض النظر عن نتيجة مباراة إنجلترا وبنما.
الموقف في المجموعة الثانية عشر يزداد اشتعالًا، حيث تملك إنجلترا وغانا 4 نقاط لكل منهما، بينما تتأخر كرواتيا بفارق نقطة وحيدة، مما يجعل الجولة الثالثة بمثابة نهائيات مبكرة للجميع.
ومع ذلك، يجب على داليتش معالجة بعض السلبيات التي ظهرت بوضوح، خاصة البطء في اختراق منطقة الجزاء والتردد في إنهاء الهجمات، حيث تظهر الإحصائيات أن بنما كانت أكثر فاعلية في الوصول لمرمى الخصم داخل المنطقة.
وكرواتيا ستحتاج لنسخة أكثر شراسة أمام غانا، فالمهمة لن تكون سهلة أمام منتخب "النجوم السوداء"، الذي تحول تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش، إلى آلة دفاعية لم يقدر عليها الإنجليز ولا أبناء بنما من قبلهم ولم تهتز شباكهم.
ويكفي الإشارة إلى أن منتخب غانا مع كيروش، هو أحد 4 منتخبات فقط لم تهتز شباكها خلال أول جولتين في المونديال، مع المكسيك والأرجنتين وإسبانيا، حيث يمتاز بالقوة البدنية والسرعة في التحول الهجومي، وهو الاختبار الحقيقي الذي سيحدد ما إذا كانت كرواتيا قادرة على تكرار إنجازاتها السابقة في المونديال.
حقق منتخب كرواتيا فوزاً صعباً على بنما 1-0 في كأس العالم 2026 بفضل هدف أنتي بوديمير، في ليلة شهدت وصول لوكا مودريتش لمباراته الدولية رقم 200.