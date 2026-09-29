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كرس عقدة عائلته ضد ريال بيتيس.. عقوبة قاسية لإيثان مبابي في دوري أبطال أوروبا!

ايثان مبابي
ليل
ريال بيتيس
ليل ضد ريال بيتيس
دوري أبطال أوروبا

يواجه إيثان مبابي، لاعب وسط ليل، فترة غياب كبيرة عن الملاعب في أوروبا بعد أن أوقعت لجنة الانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عقوبة الإيقاف ثلاث مباريات في حقه. وكان الموهوب المراهق قد طُرد خلال مواجهة محتدمة أمام ريال بيتيس، ليحرم فريقه من أحد أبرز مواهبه في عدة مباريات حاسمة.

  • اليويفا يصدر قراره بشأن واقعة البطاقة الحمراء

    عرف الشقيق الأصغر لنجم ريال مدريد كيليان مبابي حجم العقوبة الكاملة التي طالته بعد طرده في دوري أبطال أوروبا. فقد أُشهرت البطاقة الحمراء المباشرة في وجه إيثان مبابي، البالغ من العمر 19 عاماً، خلال خسارة ليل بنتيجة 3-2 أمام ريال بيتيس قبل ثلاثة أسابيع، وأكد الاتحاد الأوروبي المنظم لكرة القدم الآن أنه سيقضي عقوبة إيقاف لثلاث مباريات.

    ووفقاً للتقرير التأديبي الصادر يوم الاثنين، فإن التهمة الموجهة إلى لاعب الوسط كانت «الاعتداء على لاعب آخر» عقب مشادة مع مدافع بيتيس ناتان. وأظهرت الأدلة المصورة قيام مبابي بضرب منافسه بالكوع بينما كان المدافع البرازيلي يمر خلفه. وأفادت التقارير بأن ناتان كان قد وجّه تعليقات نحو اللاعب الفرنسي قبل رد الفعل، لكن مراجعة تقنية الفيديو المساعد كانت حاسمة، ما أدى إلى بطاقة حمراء مباشرة قوبلت الآن بعقوبات إضافية من اللجنة التأديبية للاتحاد الأوروبي.

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    تنامي مكانته رغم النكسة القارية

    كانت تلك هي المباراة الثالثة فقط في مسيرة اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً ضمن دوري أبطال أوروبا. أما مشاركتاه السابقتان في البطولة فكانتا مع ليل خلال موسم 2024-2025، حيث لعب في الفوز الكاسح 6-1 على فينورد والتعادل 1-1 أمام بوروسيا دورتموند.

    ورغم هذه الانتكاسة، فرض مبابي نفسه كشخصية أساسية مع ليل هذا الموسم. فقد خاض ست مباريات في مختلف المسابقات حتى الآن، مساهماً بشكل مباشر بهدف واحد وتمريرة حاسمة واحدة.

    وكان كيليان شقيقه الأكبر قد عانى أمام الفريق ذاته قبل أسابيع بعد الخسارة بهدف نظيف، حيث كانت الهزيمة الأولى لريال مدريد في الدوري الإسباني، كما أهدر نجم الملكي ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.

  • موعد العودة محدد لمواجهة بايرن ميونخ

    ورغم أن الإيقاف لثلاث مباريات يغطي الجزء الأكبر من جدول الخريف، إذ يحرمه من المشاركة في زيارة آرسنال، ومواجهة جلطة سراي على ملعبه، والرحلة إلى بودو جليمت، فإن هناك بصيصًا من الأمل في نهاية النفق. وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن مبابي سيكون مؤهلًا للعودة إلى المنافسة القارية في 25 نوفمبر، حين يستضيف ليل عملاق ألمانيا بايرن ميونخ على ملعب بيير موروي.

    وبعد مباراة بايرن ميونخ، سيكون أمام ليل ثلاث مباريات متبقية في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا. وتُختتم مشواره بزيارة شتوتجارت، ومباراة على ملعبه أمام سلوفان براتيسلافا، وزيارة روما في الجولة الأخيرة.

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    التركيز على المستوى الدولي وسط الإيقاف المحلي

    على الرغم من الاضطرابات المحلية والأوروبية، يبقى مبابي شخصية محورية في منتخب فرنسا تحت 21 عامًا. وهو حاليًا في مهمة دولية مع المنتخب الفرنسي الشاب الذي يواصل مشواره التأهيلي إلى بطولة أوروبا تحت 21 عامًا 2027، وهو الحدث الذي ستستضيفه ألبانيا وصربيا بشكل مشترك.

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