كرة ذهبية أخرى للأسطورة.. نجم ليفربول يدعم ليونيل ميسي للبالون دور!

وفي حديثه إلى ESPN، أوضح ماك أليستر مدى التقدير الهائل الذي يكنّه أفراد الفريق لنجمهم المُلهم. وقال: "الكلمات التي نوجّهها إلى ميسي هي نفسها دائماً: الامتنان، وإدراك أنه لن يأتي مثله أبداً". وأضاف: "لقد استمتعنا بوجوده معنا إلى أقصى حد. كما أننا ممتنون له على كل ما ساعدنا في تحقيقه. من المؤكد أنها ستكون مناسبة مؤثرة للغاية".

وشدّد لاعب خط الوسط على أن المنتخب الوطني يجب أن يتأقلم تكتيكياً بمجرد اعتزال قائده. وأوضح قائلاً: "ستكون عملية مختلفة مع قدوم لاعبين جدد". وتابع: "علينا أن نبدأ في إدراك أن أفضل لاعب في العالم، الذي صنع كل الفارق، لن يكون موجوداً بعد الآن، وأنه سيتعين علينا أن نصبح أقوى كفريق".

وعندما سُئل عن حظوظ ميسي في الفوز بالكرة الذهبية، دعم ماك أليستر مواطنه بكل ثقة. وأضاف: "نحن كأرجنتينيين نتمنى أن يفوز بها ميسي. لقد قدّم كأس عالم مذهلة ولا أرى سبباً يمنع من منحها له". وأردف: "نعلم جميعاً أن ليو قد وضع الفريق دائماً فوق الإنجازات الفردية، لذا فإن الأمر لن يكون ذا أهمية كبيرة بالنسبة له".



