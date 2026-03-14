كرة القدم والمال - كأس العالم 2026، مباريات على DAZN حتى في الحانات والمقاهي

أخبار جديدة حول بث مباريات كأس العالم.

يقترب كأسالعالم 2026 بخطوات واسعة. ستبث مباريات البطولة العالمية على قناة Dazn، وستبث مجموعة مختارة منها على قناة Rai. حصلت المنصة على حقوق البث للجمهور العام، وهي على وشك الحصول عليها أيضًا فيما يتعلق بالمؤسسات التجارية. وفقًا لما أوردته صحيفة Calcio e Finanza، سيكون بث المباريات من اختصاص Dazn في الحانات والمطاعم والأماكن العامة. 

لم يتم الإعلان الرسمي بعد، لكن الصحيفة المتخصصة في كرة القدم والاقتصاد تكتب أن المفاوضات وصلت إلى مراحلها النهائية. تجدر الإشارة إلى أن Dazn ستبث جميع مباريات البطولة البالغ عددها 104 مباراة عبر البث المباشر، باستثمار إجمالي، بالاشتراك مع Rai، يبلغحوالي 160 مليون يورو.

  • ولن يكون بث خدمة OTT في الأماكن العامة أمراً جديداً. فقد سبق أن بثت DAZN الصيف الماضي جميع مباريات كأس العالم للأندية 2025 في المحلات التجارية.

    ولم يتضح بعد ما إذا كانت Dazn ستسعى إلى مشاركة العرض التجاري للجمهور مع شركاء محتملين. فعلى المنصة التي تبث الدوري الإيطالي أن تقرر ما إذا كانت ستحتفظ بكأس العالم لنفسها أم ستوزعه مع لاعبين آخرين (كما فعلت مع Mediaset في كأس العالم للأندية). لكن في هذه الحالة، سيكون التعاون مقتصراً على البث المباشر فقط، حيث أن البث المجاني سيكون من اختصاص Rai.

