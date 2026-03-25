"كرة القدم ليست علماً دقيقاً" - كارلو أنشيلوتي يرد على الضغوط المتعلقة باختيار نيمار في الوقت الذي تكثف فيه البرازيل استعداداتها لكأس العالم 2026
أنشيلوتي يصر على اختياره لتشكيلة الفريق
في حديثه قبل المباراة الودية بين البرازيل وفرنسا في بوسطن، تناول أنشيلوتي الأسئلة المتكررة حول استمرار استبعاد نيمار من خططه. وأقر المدرب الإيطالي، الذي لم يستدع مهاجم سانتوس منذ توليه دفة قيادة المنتخب الوطني، بوجود الجدل العام، لكنه أصر على أن تركيزه لا يزال منصبًا على الفريق ككل.
وقال أنشيلوتي للصحفيين، وفقاً لشبكة ESPN: "أراقب كل شيء، وأستمع إلى كل شيء. لكن دوري هو اتخاذ القرارات. من الطبيعي أن يكون لكل شخص رأي، لأن كرة القدم ليست جامعة... كرة القدم ليست علماً دقيقاً. لكل شخص رأيه، وعليّ أن أحترم رأي الجميع".
روماريو ورونالدو يقودان حملة نيمار
ازدادت الضغوط على أنشيلوتي عقب التدخلات الصريحة من قبل رموز كرة القدم البرازيلية. وكان روماريو، بطل كأس العالم 1994، صريحًا بشكل خاص في تقييمه للوضع، حيث حث المدرب على إعطاء الأولوية للموهبة على حساب معايير اللياقة البدنية الصارمة، قائلاً: "لا بد أن يلعب اللاعب النجم". المنتخب الوطني هو المكان المناسب للأفضل والأكثر موهبة. تستمر الاستعدادات لكأس العالم لمدة شهر، وهو وقت كافٍ للرياضي للتعافي جسديًا وفنيًا، لاكتساب إيقاع المباراة، وبناء التناغم مع المجموعة. من الأفضل أن يكون لديك لاعب نجم مثل نيمار، حتى لو لم يكن في كامل لياقته، بدلاً من استدعاء أي لاعب آخر."
وأضاف رونالدو نازاريو: "إذا كان نيمار لائقاً بدنياً، فسأختاره للمشاركة في كأس العالم. سأأمل أن يكون نيمار في حالة بدنية جيدة. إذا كان كذلك، فأنا متأكد من أن أنشيلوتي سيختاره. يمكنه أن يساعد الفريق."
"لا يزال اللاعب البرازيلي الأكثر موهبة"
كما أبدى النجم البرازيلي المخضرم فابينيو، الذي كان ضمن تشكيلة أنشيلوتي في معسكر مارس الماضي، دعمه لنيمار. وقال نجم ليفربول السابق هذا الأسبوع: "بالنسبة لي، لا يزال هو اللاعب البرازيلي الأكثر موهبة في الوقت الحالي". "يمكنه أن يصنع الفارق في أي لحظة، لذا يمكن أن يكون له دور بالغ الأهمية في كأس العالم. إذا كان في حالة جيدة ولياقة بدنية عالية، فهو الأفضل".
الوقت ضد نيمار
يتجه تركيز البرازيل الآن نحو المواجهة مع فرنسا، والمباراة الودية التي تليها ضد كرواتيا، في الوقت الذي يبدأ فيه أنشيلوتي في وضع اللمسات الأخيرة على خططه لكأس العالم. ولم يتبق لنيمار سوى ثماني مباريات مع سانتوس قبل أن يعلن أنشيلوتي عن تشكيلة منتخب البرازيل للمشاركة في البطولة، والتي تبدأ بمباراة في الدوري الإيطالي ضد ريمو-PA في 2 أبريل.