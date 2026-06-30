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Netherlands World Cup 2026Getty Images
علي رفعت

كرة القدم لا تكافئ سوى من يحترمها: كومان بين الغرور والاستهتار.. أخفق في اختياراته فسقط أمام المغرب!

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هولندا ضد المغرب
هولندا
المغرب
كأس العالم

المدرب الهولندي كان في حالة غريبة!

شهدت بطولة كأس العالم 2026 المقامة في المكسيك، وتحديدًا في دور الـ32، واحدة من كبرى المفاجآت بسقوط المنتخب الهولندي أمام نظيره المغربي.

انتهت المباراة الماراثونية بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، قبل أن يحسم المنتخب المغربي بطاقة التأهل بانتصار تاريخي في ركلات الترجيح بنتيجة ثلاثة ركلات لركلتين.

لم يكن هذا الخروج الهولندي مجرد تعثر عابر، بل كان نتاجًا مباشرًا لقرارات المدرب رونالد كومان التي حولت كتيبة الطواحين إلى فريق تائه فاقد لهويته أمام إصرار وتنظيم مغربي استحق العبور.


  • استبعاد الركائز الأساسية وضرب الاستقرار الفني

    بدأ مسلسل العبث الفني للمدرب رونالد كومان قبل انطلاق صافرة البداية حينما أعلن عن تشكيل أساسي يخلو من أبرز اللاعبين الذين شكلوا القوة الضاربة للمنتخب في المواجهات الماضية. 

    تفاجأ الجميع باستبعاد الثنائي دونيايل مالين وتيجاني رايندرز من التشكيلة الأساسية رغم أهميتهما القصوى وتأثيرهما الواضح في خطة اللعب والربط بين الخطوط. 

    كان هذا الثنائي يمثل الرئة التي يتنفس منها الفريق هجوميًا ودفاعيًا وتخليه عنهما في توقيت حاسم وأمام منافس قوي ومندفع يعد مجازفة غير محسوبة العواقب أدت إلى خلل فوري في توازن التشكيلة وفقدان التجانس الذي ميز أداء هولندا مؤخرًا وعرقل محاولات السيطرة على مجريات اللعب.


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  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    مقامرة غير مبررة بالاعتماد على التائهين في أنديتهم

    لم يكتف كومان بإبعاد النجوم المتألقين بل زاد الطين بلة من خلال الزج بلاعبين يعانون من تراجع حاد في مستوياتهم ويفتقدون لحساسية المشاركة الأساسية مع أنديتهم المحلية.

    ظهر هذا الخلل جليًا في الاعتماد على المدافع الشاب جوريل هاتو الذي انتقل إلى نادي تشيلسي الإنجليزي مقابل مبلغ مالي ضخم في الصيف الماضي. 

    تم استقطاب هاتو ليلعب في مركز الظهير الأيسر أو قلب الدفاع لكنه لم يحصل على فرصة حقيقية للمشاركة في كلا المركزين بسبب التغييرات المستمرة للمدربين في النادي اللندني وتألق زميله مارك كوكوريلا مما جعله بعيدًا تمامًا عن أجواء المنافسة الحقيقية وفاقدًا للياقة المباريات.

    لم يكن من المنطقي أبدًا أن تكون أول دقائق هاتو في كأس العالم أمام المغرب في دور إقصائي إلا إذا كان المدرب الهولندي يرى أسود أطلس رابع العالم في النسخة الماضية مجرد مباراة في طريق التتويج يحتاج فيها للتدوير.

    امتد التخبط التكتيكي لاختيارات خط الوسط حيث أشرك المدرب تيون كوبماينرز الذي يعيش فترة مظلمة ومعاناة مستمرة مع نادي يوفنتوس الإيطالي منذ عامين. 

    رغم أن النادي دفع ستين مليون يورو للتعاقد معه قادمًا من أتالانتا بناء على سمعته كلاعب مميز إلا أنه فشل في إثبات ذاته تمامًا.

    اختبره المدربون ومنهم سباليتي في مراكز متعددة سواء في قلب الدفاع ضمن خطة دفاعية تعتمد على ثلاثة لاعبين أو في مركز صانع الألعاب لكنه ظهر بمستوى هزيل أثار غضب الجماهير الإيطالية التي باتت تطالب ببيعه والتخلص منه سريعًا.


  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    انهيار مستوى خط الوسط والهجوم وفقدان الهوية

    الأمر ذاته ينطبق على كوينتين تيمبر الذي انتقل إلى نادي مارسيليا الفرنسي قادمًا من فينورد الهولندي. 

    ورغم أنه كان لاعبًا أساسيًا ومؤثرًا بقوة في هولندا إلا أن انتقاله تزامن مع انهيار جماعي في أداء الفريق الفرنسي وتغيير جذري وتخبط في أسلوب لعبه مما أدى إلى تراجع مستوى تيمبر بشكل ملحوظ نظرًا للوضع المتردي للفريق بأكمله والذي انعكس سلبيًا على الحالة الفنية للاعب وجعله يبدو تائهًا في أرض الملعب.

    ولم تسلم خطوط الهجوم من هذه الاختيارات العشوائية المربكة حيث تم استدعاء المهاجم فاوت فيخورست الذي يعاني من تراجع فني وبدني كبير مع نادي أياكس. 

    ورغم تمكنه من تسجيل بعض الأهداف محليًا إلا أنه تقدم في العمر بشكل واضح ولم يعد يمتلك نفس الفعالية والشراسة التي كان يتمتع بها قبل أربع سنوات حينما كان يصول ويجول في الملاعب الإنجليزية بقمصان أندية مثل بيرنلي ومانشستر يونايتد.

    مجرد استدعاء فيخورست لقائمة المنتخب في حد ذاته كان قرارًا يثير الكثير من علامات الاستفهام حول معايير الاختيار وتقييم الجاهزية لدى المدرب.


  • Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    تغييرات كارثية تعمق الجراح وتمنح الأفضلية للمنافس

    واصل كومان مسلسل أخطائه المتتالية خلال سير المباراة باتخاذ قرارات تبديل دمرت ما تبقى من تماسك دفاعي للمنتخب الهولندي.

    تجسد ذلك في قراره غير المفهوم بإخراج المدافع ميكي فان دي فين الذي كان يقدم أداءً دفاعيًا صلبًا ونجح في تحجيم خطورة النجم أشرف حكيمي نسبيًا طوال الدقائق التي لعبها.

    سحب اللاعب الذي يسيطر على تلك الجبهة الحساسة ويدافع بصلابة ترك فراغًا قاتلًا استغله المنتخب المغربي لتشكيل خطورة بالغة على المرمى الهولندي وقلب الطاولة.


  • koeman(C)Getty Images

    بيت القصيد

    السقوط الهولندي أمام أسود الأطلس في مونديال 2026 لم يكن وليد الصدفة، بل كان انعكاسًا مثاليًا لحالة التخبط الفني والغرور التكتيكي التي عاشها رونالد كومان. 

    عندما يتخلى المدرب عن أسلحته الفعالة، ويعتمد على أسماء فاقدة للبريق، ويسلم مفاتيح لعبه لمنافس منظم وشرس كالمغرب، فإن النتيجة الحتمية هي الانهيار.

    لقد أثبت هذا الخروج أن الأسماء الكبيرة والتاريخ لا يشفعان في أرض الملعب إذا غاب المنطق، وأن كرة القدم لا تكافئ سوى من يحترمها ويحسن قراءة تفاصيلها.

    في النهاية يقف رونالد كومان وحيدًا في قفص الاتهام ويتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الانهيار الفني والتكتيكي الذي لا مبرر له.

    إدارته للمباراة لم تكن سوى سلسلة من التناقضات والقرارات العبثية التي سلبت هولندا هويتها الكروية وأهدت المنافس فرصة تاريخية ليضع كومان مستقبله المهني مع المنتخب تحت المجهر وأمام مقصلة النقد الجماهيري اللاذع.


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