"كرة ثلج لا تتوقف" سيميوني يعترف بالإرهاق..: متعاطف مع جوارديولا الأفضل في العالم!
مع اقتراب نهاية موسم 2025-2026، استعرض سيميوني الموسم الأكثر إجهادًا خلال مسيرته الطويلة مع أتلتيكو مدريد. وفي حديثه قبل مباراة الجولة الأخيرة ضد فياريال، وجه المدرب الأرجنتيني انتباهه إلى مانشستر سيتي، حيث أعلن جوارديولا مؤخرًا رحيله، مشيرًا إلى الضغوط الهائلة التي يتعرض لها في منصبه. وكشف سيميوني أن خطاب الوداع الذي ألقاه جوارديولا قد لامس وترًا حساسًا في تجربته الخاصة على مقاعد البدلاء.
وأشاد مدرب أتلتيكو بصراحة جوارديولا، معترفاً بأن ضغوط الإدارة الحديثة أصبحت صعبة التحمل بشكل متزايد. وقال سيميوني للصحفيين: "الحقيقة هي أنني قرأت أمس جزءاً مما قاله جوارديولا، تفسيره في المؤتمر الصحفي، ولو غيرت الاسم – فمن الواضح أنني لم أفز بالبطولات التي فاز بها – لكنني شعرت بتعاطف شديد مع القصة التي كان يرويها والتي شرحها جيداً".
تسارع وتيرة كرة القدم الاحترافية بلا هوادة
وتطرق سيميوني بالتفصيل إلى المطالب المحددة التي تؤدي إلى هذا الإرهاق الشديد، مشدداً على الإجهاد الذهني الذي ينجم عن إدارة فريق كرة قدم في ظل المراقبة المستمرة. ووصف هذه المهنة بأنها دورة لا تنتهي، لا تترك سوى مساحة ضئيلة للغاية للاستجمام أو التفكير، بغض النظر عن النتائج على أرض الملعب.
"نتيجة لضرورة الظهور كل ثلاثة أيام، والمنافسة كل ثلاثة أيام، وخاصة التحدث إلى اللاعبين بشأن مشاركتهم في المباراة خارج جلسات التدريب، فإن إدارة المجموعة وكل هذا يولد كرة ثلجية لا تتوقف، وتبدأ من جديد بعد يومين من آخر مباراة خضتها"، اعترف الأرجنتيني.
على الرغم من التعب، ظل فخوراً بجهود فريقه، مضيفاً: "إنه موسم طويل، أعتقد أننا، كما أوضحنا، قدمنا أداءً جيداً للغاية. آمل أن يكون الموسم المقبل أفضل، وهو ما يعني تحقيق إنجازات تفوق ما حققناه هذا الموسم".
أشاد الجميع بجوارديولا باعتباره الأفضل في العالم
أثناء حديثه عن رحيل نظيره في الدوري الإنجليزي الممتاز، سارع سيميوني إلى وصف جوارديولا بأنه المعيار الذهبي في عالم التدريب. وأقرّ بأنه على الرغم من الموارد الهائلة التي يتمتع بها مانشستر سيتي، فإن القدرة على الحفاظ على ثقافة الفوز عاماً بعد عام تُعد إنجازاً لا يستطيع سوى القليلين تكراره. وعزا سيميوني نجاح جوارديولا إلى قدرته الفريدة على إيجاد الدافع في الوقت الذي يكون فيه معظم المدربين قد وصلوا إلى أقصى حدودهم.
قال سيميوني: "عمل رائع، تماماً مثله. إنه بالتأكيد أفضل مدرب في العالم في الوقت الحالي بفضل قدرته على إعادة اختراع نفسه، وقدرته على الفوز – لأن الأمر كله يتعلق بالفوز – وقبل كل شيء، كونه في فريق نقول فيه إن اللاعبين الجيدين يصلون، لكن عليك أن تفوز، والفوز ليس سهلاً. لقد كرر ذلك، وبدأ من جديد، وكرره مرة أخرى، وهذا يدل بحد ذاته على المكانة والجودة التي يتمتع بها في عمله. أتمنى له كل التوفيق في حياته؛ لا أعتقد أنه سيبتعد عن كرة القدم لفترة طويلة، لكن بالتأكيد ستمر سنة أو سنتان بسرعة قبل أن يعود لأنه مصنوع من كرة القدم".
المباراة النهائية على المركز الثالث
يتجه تركيز أتلتيكو الآن نحو رحلته إلى ملعب «سيراميكا»، حيث يسعى الفريق إلى القفز إلى المركز الثالث في الترتيب النهائي. وشدد سيميوني على أن إنهاء الموسم بقوة أمر حيوي بعد موسم قضاه الفريق في مطاردة المراكز المتقدمة. كما تُعد المباراة بمثابة وداع لعدد من أعمدة الدوري، مما يضفي مزيدًا من العاطفة على المواجهة.
وأوضح سيميوني: "من الواضح أن مباراة الغد مهمة من حيث إنهاء الدوري الإسباني في مركز أفضل مما كنا عليه طوال الموسم، لأننا كنا دائمًا دون المركز الثالث، إذا لم أكن مخطئًا". "نأمل أن نلعب مباراة جيدة، وبالتالي نتمكن من إنهاء الموسم في أعلى مركز ممكن، وهو في هذه الحالة المركز الثالث". من الواضح أننا سنلعب ضد فريق سيرغب في إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة، مع رحيل باريخو، ورحيل المدرب، ومباراتهم الأخيرة على أرضهم التي ستحمل السمات الكلاسيكية لفياريال طوال الدوري الإسباني، والتي ميزتهم جيدًا في لعبهم. سنرى كيف ستتطور الأمور على أرض الملعب".