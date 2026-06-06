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كذب بيريز؟ ريال مدريد يتحرك لضم أوليسي
بيريز يستعد لصفقة أوليسي التي ستحطم الأرقام القياسية
أشار فلورنتينو بيريز إلى أن ريال مدريد مستعد لتقديم عرض ضخم لضم لاعب تقدر قيمته بأكثر من 150 مليون يورو. وألمح الرئيس المخضرم إلى احتمال التقدم الأسبوع المقبل بعرض لضم موهبة عالمية من أحد الأندية الرائدة في دوري أبطال أوروبا.
على الرغم من أن بيريز لم يذكر اسم اللاعب علنًا ونفيه أن يكون نجم بايرن ميونخ تحديدًا ضمن عدة أسماء استبعد أن تكون هي الصفقة، إلا أنه من المفهوم أن أوليسي هو الهدف الرئيسي لريال مدريد، وفقًا لصحيفة "ذا جارديان".
وستتجاوز الصفقة التي تبلغ قيمتها 150 مليون يورو الرقم القياسي السابق للنادي في مجال الانتقالات، وستشير إلى عودة استراتيجية التعاقدات على غرار "الجالاكتيكوس" في سانتياجو برنابيو. وتأتي هذه الخطوة بعد فترة صعبة لريال مدريد، الذي يسعى إلى تعزيز تشكيلته بعد موسمين دون ألقاب كبرى.
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موقف بايرن ميونيخ بشأن أوليسي لا يزال ثابتًا
أصبح صفقة الانتقال المقترحة متشابكة مع حملة انتخابات رئاسة نادي ريال مدريد. ويواجه بيريز معارضة من إنريكي ريكيلمي، الذي وعد بالتعاقد مع إرلينج هالاند على الرغم من التهديدات القانونية الأخيرة من مانشستر سيتي بشأن الحملة الانتخابية.
وادعى فابريزيو رومانو أن بيريز «وقع في حب» أوليسي عندما واجه «البلانكوس» فريق «الروتن» في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. ويُقال إن العملاق الإسباني سيقدم عرضًا يوم الثلاثاء.
ومع ذلك، أوضح بايرن موقفه. ووفقاً للتقارير، وصف الرئيس الفخري أولي هونيس أوليسي بأنه "غير قابل للبيع"، مؤكداً عزم النادي الألماني على الاحتفاظ بالجناح رغم الأرقام التي تجري مناقشتها.
المعركة الانتخابية تؤثر على خطط الانتقال
يبدو أن السعي وراء التعاقد مع أوليسي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمساعي بيريز للفوز بولاية رئاسية جديدة. فمن شأن التعاقد مع لاعب بارز أن يعزز موقفه ويقوي رؤيته لمستقبل النادي.
تشير التقارير أيضًا إلى أن جوزيه مورينيو قد يعود إلى مدريد إذا فاز بيريز في إعادة الانتخاب. يُعتقد أن المدرب البرتغالي قد أبدى بالفعل اهتمامًا نشطًا بالتخطيط للانتقالات، ويُقال إنه تابع أداء أوليسي عن كثب. ومع ذلك، لا تزال أي صفقة معقدة. أوليسي مرتبط بعقد مع بايرن ميونيخ حتى عام 2029، وقد أصبح شخصية رئيسية في فريق فينسنت كومباني، حيث ساعد النادي في حصد ألقاب الدوري الألماني على التوالي.
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تتسارع وتيرة عملية إعادة بناء فريق مدريد خلال الصيف
من المتوقع أن يظل ريال مدريد نشطًا في سوق الانتقالات بغض النظر عن نتيجة محاولات التعاقد مع أوليسي. هناك خطط جاهزة بالفعل لتعزيز تشكيلة الفريق، حيث يُقال إن هناك ترتيبات جارية لضم إبراهيما كوناتي ودينزل دومفريس.
ستتجه الأنظار الآن إلى الانتخابات الرئاسية والعرض البالغ 150 مليون يورو. إذا حصل بيريز على ولاية رئاسية أخرى، من المتوقع أن يجعل ريال مدريد من أوليسي أولويته القصوى في محاولته لإعادة ترسيخ مكانته كقوة مهيمنة في سوق الانتقالات لكرة القدم الأوروبية.