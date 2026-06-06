كذب بيريز؟ ريال مدريد يتحرك لضم أوليسي

أشار فلورنتينو بيريز إلى أن ريال مدريد مستعد لتقديم عرض ضخم لضم لاعب تقدر قيمته بأكثر من 150 مليون يورو. وألمح الرئيس المخضرم إلى احتمال التقدم الأسبوع المقبل بعرض لضم موهبة عالمية من أحد الأندية الرائدة في دوري أبطال أوروبا.

على الرغم من أن بيريز لم يذكر اسم اللاعب علنًا ونفيه أن يكون نجم بايرن ميونخ تحديدًا ضمن عدة أسماء استبعد أن تكون هي الصفقة، إلا أنه من المفهوم أن أوليسي هو الهدف الرئيسي لريال مدريد، وفقًا لصحيفة "ذا جارديان".

وستتجاوز الصفقة التي تبلغ قيمتها 150 مليون يورو الرقم القياسي السابق للنادي في مجال الانتقالات، وستشير إلى عودة استراتيجية التعاقدات على غرار "الجالاكتيكوس" في سانتياجو برنابيو. وتأتي هذه الخطوة بعد فترة صعبة لريال مدريد، الذي يسعى إلى تعزيز تشكيلته بعد موسمين دون ألقاب كبرى.