Getty
ترجمه
كتب آندي روبرتسون رسالة وداع مؤثرة لمحمد صلاح "الذي لا يضاهيه أحد"، ودعا ليفربول إلى تنظيم حفل وداع أسطوري له
نهاية حقبة في أنفيلد
بدأت غرفة ملابس ليفربول عملية توديع أحد أعظم لاعبي النادي على الإطلاق. وقد لجأ روبرتسون إلى وسائل التواصل الاجتماعي ليشارك رسالة شخصية للغاية موجهة إلى صلاح، بعد أن نشر المهاجم مقطع فيديو مؤثراً للغاية يوم الثلاثاء يؤكد فيه رحيله الوشيك. وكان الثنائي ركيزتين أساسيتين في الفريق الذي حصد لقبَي دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة يورغن كلوب، بالإضافة إلى لقب الدوري مرة أخرى تحت قيادة آرني سلوت الموسم الماضي.
وداع مؤلم للملك المصري
في منشور مؤثر على إنستغرام، كتب روبرتسون: "محمد، شكراً لك. كانت هذه أفضل 9 سنوات في حياتنا، مليئة بالذكريات الرائعة داخل الملعب وخارجه. لقد كانت متعة كبيرة أن أشاهدك وأكون جزءاً من رحلتك لتصبح الأفضل في ما تفعله، وأحد أفضل اللاعبين الذين ارتدوا قميص ليفربول على الإطلاق. عقليتك لا مثيل لها، وينبغي للكثيرين أن يتعلموا منها. لقد بذلت قصارى جهدك كل يوم وكنت تطالب دائمًا بالمزيد من نفسك ومن الآخرين. كان من دواعي سروري مشاركتك الملعب لفترة طويلة، ولكن الأهم من ذلك هو أنني أستطيع أن أعتبرك صديقًا. أنت تستحق توديعًا يعكس مكانتك في ليفربول - الأفضل. لا مثيل له."
التضحيات التي بُذلت لضمان الخروج من أنفيلد
تأتي أنباء رحيل صلاح بعد فترة من التوتر في أنفيلد، شملت خلافًا علنيًا مع المدرب سلوت. ولتسهيل رحيله بسلاسة قبل عام من انتهاء عقده، أفادت التقارير أن صلاح توصل إلى اتفاق تاريخي بالتنازل عن راتبه البالغ 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا عن السنة الأخيرة من عقده. ويضمن هذا التضحية المالية للمهاجم أن يغادر كلاعب حر هذا الصيف، ليختتم بذلك فصلًا أسطوريًا استمر تسع سنوات.
يترك "الملك المصري" وراءه سجلاً يضم أكثر من 250 هدفاً وخزانة جوائز تضم كل الألقاب الكبرى المتاحة للاعب ليفربول في العصر الحديث.
- Getty Images Sport
روبرتسون يواجه مفترق طرق خاص به في ليفربول
وفي الوقت الذي كان فيه روبرتسون منشغلاً بالاحتفال بزميله، يواجه اللاعب الاسكتلندي مستقبلاً غامضاً في أنفيلد. فقد عانى اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً من صعوبة في الحصول على دقائق لعب منتظمة، حيث لم يشارك كأساسي سوى في ست مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم عقب انضمام ميلوس كيركيز. وتشير التقارير إلى أن النادي لا يخطط حالياً لتجديد عقد روبرتسون، وهو ما قد يعني رحيل اثنين من أبرز الشخصيات المؤثرة في العقد الماضي.
وقد ارتبط اسم روبرتسون بالفعل بالعودة إلى اسكتلندا للانضمام إلى نادي طفولته، سلتيك. وعلى الرغم من الفرص المتاحة للرحيل خلال فترة الانتقالات في يناير، أكد المدافع أنه رفض الانتقال إلى توتنهام لينهي الموسم الحالي ويساعد ليفربول في السعي وراء النجاح في كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا قبل أن يسدل الستار على هذه الحقبة.