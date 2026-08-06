كأس جوان جامبر 2026: موعد مباراة برشلونة والأهلي والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته

يخوض النادي الأهلي مواجهة تاريخية أمام برشلونة الإسباني في النسخة الـ61 من بطولة كأس جوان جامبر الودية، والمقررة مساء الأربعاء 19 أغسطس 2026 على ملعب "كامب نو" في لقاء يحمل طابعًا استثنائيًا للفريق المصري.

ويمثل ظهور الأهلي في البطولة إنجازًا غير مسبوق، بعدما أصبح أول نادٍ مصري وأفريقي يشارك في كأس جوان جامبر، التي تُعد من أعرق البطولات الودية التي ينظمها برشلونة قبل انطلاق كل موسم.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، في ظل القيمة التاريخية للمواجهة، إذ يسعى الأهلي لتقديم صورة مشرفة أمام أحد أكبر أندية العالم، بينما يستعد برشلونة لاختبار جاهزيته قبل انطلاق الموسم الجديد.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة برشلونة والأهلي في كأس جوان جامبر 2026 والقنوات الناقلة.