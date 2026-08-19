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أحمد فرهود

كأس جوان جامبر: هانزي فليك محاصر بين "الانهيار البدني ومخطط رحيل نجم برشلونة".. والأهلي حقق ما يُريده!

فقرات ومقالات
برشلونة ضد الأهلي
برشلونة
الأهلي
وديات الأندية
هانسي فليك
جول كوندي
محمد هاني

ماذا حدث في كأس جوان جامبر؟!..

أسدل العملاق الكتالوني برشلونة، بقيادة مديره الفني الألماني هانزي فليك، مساء اليوم الأربعاء، الستار على "الاستعدادات الصيفية" للموسم الرياضي الجديد 2026-2027.

ختام الاستعدادات البرشلونية؛ جاء بالفوز على النادي الأهلي المصري (2-1)، ضمن منافسات بطولة "كأس جوان جامبر" الودية.

وسجل برشلونة ثنائيته، بواسطة المصري حمزة عبدالكريم والبرازيلي رافينيا دياز، في الدقيقتين 30 و45؛ بينما أحرز أحمد سيد زيزو هدف الأهلي الوحيد، في الدقيقة 51.

وبصفةٍ عامة.. أقلق برشلونة جماهيره، قبل بداية الموسم الرياضي الجديد؛ وذلك بمستوى متوسط ضد الفريق المصري، مع الاكتفاء بتسجيل هدفين فقط.

أما الأهلي رغم الخسارة؛ إلا أنه نجح في الصمود على ملعب بحجم "سبوتيفاي كامب نو"، وخاصة في الشوط الثاني من المباراة.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز برشلونة ضد النادي الأهلي..

  • FBL-ESP-JOAN GAMPER-BARCELONA-AL AHLYAFP

    الأهلي.. تاريخ من الهزائم ضد برشلونة ولكن!

    واصل النادي الأهلي المصري "خسائره" ضد العملاق الكتالوني برشلونة، عبر تاريخ مواجهات الفريقين؛ وإن كان حقق أفضل نتيجة على الإطلاق، في بطولة "كأس جوان جامبر" الودية.

    نعم.. الأهلي الذي يُعتبر أول فريق إفريقي يشارك في هذه البطولة السنوية، التي ينظمها برشلونة على أرضية ميدانيه "سبوتيفاي كامب نو"، خسر بهدفين مقابل واحد، مساء يوم الأربعاء.

    * وفيما يلي.. تاريخ مواجهات الأهلي ضد برشلونة:

    - عام 1961: الأهلي (1-6) برشلونة.. مباراة ودية على استاد "مختار التتش" في القاهرة.

    - عام 2007: الأهلي (0-4) برشلونة.. احتفالية مئوية النادي المصري على استاد "القاهرة الدولي".

    - عام 2009: الأهلي (1-4) برشلونة.. كأس ويمبلي الودي في العاصمة الإنجليزية لندن.

    - عام 2026: الأهلي (1-2) برشلونة.. كأس جوان جامبر الودي على استاد "سبوتيفاي كامب نو" في كتالونيا.

    كما حقق الألماني هانزي فليك، المدير الفني الحالي لفريق برشلونة الأول، انتصاره الثاني ضد الأهلي؛ بعد الفوز (2-0) مع بايرن ميونخ الألماني، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2021.

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  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    فليك محاصر بين "عدم الجاهزية وإمكانية رحيل نجمه"!

    بعيدًا عن لغة الأرقام؛ يجب التطرق إلى بعض النقاط المهمة التي شاهدتها مباراة العملاق الكتالوني برشلونة ضد النادي الأهلي المصري، على "كأس جوان جامبر" الودي.

    وإذا ركزنا على برشلونة في البداية؛ فإننا يُمكن أن نتطرق إلى النقاط التالية:

    * أولًا: لعب النجم الفرنسي جول كوندي كـ"قلب دفاع"؛ مع إشراك الإسباني إريك جارسيا، في مركز الظهير الأيمن.

    * ثانيًا: إشراك النجم الإسباني الشاب تشافي إسبارت في وسط الميدان؛ حيث بدأ المباراة بجوار مواطنه مارك برنال، كثنائي ارتكاز مزدوج.

    وبخصوص النقطة الأولى؛ فهي قد تكون مؤشرًا جديدًا على رغبة المدير الفني الألماني هانزي فليك، في الاستغناء عن كوندي.

    "لماذا الاستغناء عن كوندي؟!".. الإجابة هي أن فليك - حسب آخر التقارير -؛ يخطط لدفاع أساسي في الموسم الرياضي الجديد 2026-2027، مكوّن من الآتي:

    - قلب الدفاع: الثنائي الإسباني باو كوبارسي وجيرارد مارتين.

    - ظهيران: جارسيا على اليمين والبرتغالي جواو كانسيلو على اليسار.

    ولاعب بحجم كوندي، من الصعب أن يقبل دور "البديل"؛ سواء في قلب الدفاع لكوبارسي، أو في الظهير الأيمن لجارسيا.

    وبالتالي.. قد تكون خطة فليك، هي الاستغناء عن كوندي، مع التعاقد مع قلب دفاع يجيد اللعب بـ"القدم اليسرى"؛ على أن يكون هُناك 3 لاعبين يجيدون في الظهير الأيمن، هم: "جارسيا، إسبارت وكانسيلو".

    وبما أننا ذكرنا إسبارت؛ فإن إشراكه في المباريات الودية الأخيرة بمركز الوسط، ربما يكون لعدم جاهزية العناصر الأساسية.

    وعاد نجوم وسط برشلونة الأساسيين، من الإجازة الصيفية مؤخرًا، وذلك بعد مشاركتهم في بطولة كأس العالم 2026؛ لذا.. ربما فليك يجهز كل من إسبارت وبرنال للعب في المباريات الرسمية الأولى للموسم، خاصة أن هذا مركز تشافي أساسًا - قبل تحويله للظهير الأيمن -.

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    الأهلي يعكس واقع الكرة المصرية.. وحلو محمد هاني لا يكتمل

    الآن.. لننتقل إلى النادي الأهلي المصري؛ وذلك في مباراته ضد العملاق الكتالوني برشلونة، على "كأس جوان جامبر" الودي.

    ومثل برشلونة؛ يُمكن تلخيص ظهور الأهلي في مجموعة من النقاط، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: أداء الأهلي هو استكمال لما شاهدناه مع منتخب مصر، في بطولة كأس العالم 2026.

    * ثانيًا: ظهير الأهلي الأيمن محمد هاني، من أكثر اللاعبين الذين ينطبق عليهم جملة "الحلو لا يكتمل".

    وإذا شرحنا قصدنا من النقطة الأولى؛ فيُمكن القول إن الكرة المصرية أصبحت شحيحة للغاية في المواهب، أو الإمكانات الفنية للاعبيها.

    ورغم ذلك؛ نجد المنتخب مصري والنادي الأهلي تحديدًا، يصمدان أمام معظم الأندية العالمية العملاقة.

    السبب في ذلك قد يعود إلى الحماس، أو التنظيم التكتيكي؛ لكننا لا نشاهد فنيات أو أداء جمالي كبير، فوق أرضية المستطيل الأخضر.

    وبخصوص هاني.. نحن نتذكر ما حدث معه في بطولة كأس العالم 2026؛ عندما سجل هدفين بـ"الخطأ"، في شباك منتخب مصر.

    الهدفان ظلما هاني كثيرًا؛ فهو لم يكن كارثي في البطولة العالمية، بل قدّم بعض اللقطات الأكثر من رائعة.

    وضد برشلونة.. بدأ هذا اللاعب بشكلٍ جيد؛ لكنه ارتكب "خطأً كارثيًا" في الهدف الذي سجله النجم المصري حمزة عبدالكريم، في الدقيقة 30.

    الكرة مرت من هاني بشكلٍ غريب؛ لتصل إلى ظهير برشلونة أليخاندرو بالدي، الذي مررها حاسمة إلى عبدالكريم.

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  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    كلمة أخيرة.. مباراة "غير ممتعة" بين برشلونة والأهلي لهذا السبب!

    الخلاصة من كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ هو أننا لم نشاهد مباراة ممتعة بين العملاق الكتالوني برشلونة والنادي الأهلي المصري، في كأس "جوان جامبر" الودي.

    معظم نجوم برشلونة الدوليين، ظهر عليهم عدم الجاهزية البدنية؛ وذلك بعد المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

    كما عاب على برشلونة أيضًا؛ استهتار الكثير من اللاعبين أمام مرمى المنافس، وهو الأمر الذي يحتاج إلى تدخل عاجل من المدير الفني الألماني هانزي فليك.

    ومن ناحيته.. الأهلي ترك الكرة بالكامل إلى برشلونة؛ حيث ركز على التأمين الدفاعي، مع الهجمات المرتدة.

    ومن إحدى المرتدات، سجل أحمد سيد زيزو هدف الأهلي الوحيد؛ مع محاولة تنظيم الخطوط الخلفية، تحديدًا في الشوط الثاني.

    أي أن الأهلي جاء المباراة، ليس للعب كرة جميلة أو إمتاع الجماهير؛ ولكن من أجل الخروج بأقل خسارة ممكنة، وهو ما تحقق.

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