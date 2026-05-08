بعد لقب الكأس: صرخة غضب من روبن نيفيش بسبب "المملكة أرينا".. إصابة نجم الهلال و"هل سينظم النصر ممرًا شرفيًا؟"

في البداية.. أثار النجم الفرنسي تيو هيرنانديز، ظهير أيسر نادي الهلال، القلق في نفوس جماهير فريقه؛ بعد تعرضه لـ"الإصابة" في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وخروجه من أرضية الملعب في الدقيقة 83.

وعن ذلك يقول الدكتور ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب، أن تيو تعرض لـ"التواء بسيط في المفصل" ضد نادي الخلود؛ الأمر الذي أدى إلى شد في العضلة.

وأشار الشهراني إلى أن هُناك احتمالين، بخصوص "إصابة" النجم الفرنسي؛ وذلك على النحو التالي:

* شد فقط: سيكون جاهزًا لديربي النصر، يوم 12 مايو 2026.

* تمزق: سغيب عن ديربي النصر، حتى ولو كان خفيفًا.

وطمأن الشهراني الجماهير الهلالية، أنه في الأغلب إصابة النجم الفرنسي، ستكون عبارة عن شد فقط؛ قائلًا: "طريقة حدوث الإصابة، ليست من طرق التمزق الشائعة".



