بعد لقب الكأس: صرخة غضب من روبن نيفيش بسبب "المملكة أرينا".. إصابة نجم الهلال و"هل سينظم النصر ممرًا شرفيًا؟"

بعيدًا عن الفرنسي تيو هيرنانديز.. خرج النجم البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان نادي الهلال، في تصريحات مهمة عبر شبكة قنوات "ثمانية"؛ وذلك بعد التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026.
نيفيش ركز في حديثه على نقطتين مهمتين للغاية؛ وهما: "الجماهير الهلالية التي ساندت الفريق في النهائي، وديربي الرياض الكبير ضد النصر".
وأعرب النجم البرتغالي عن فخره الكبير من امتلاء ملعب "الإنماء" في جدة، بالجماهير الهلالية؛ قائلًا: "لقد كانوا السبب الرئيس في فوزنا، وقلب تأخرنا ضد نادي الخلود".
واعتبر نيفيش أن الهلال، يستحق خوض مبارياته على ملعب مثل "الإنماء"؛ وليس استاد عدد مدرجاته قليلة كـ"المملكة أرينا".
وأضاف: "عندما أتيت إلى الهلال، كنا نخوض مبارياتنا على ملعب كبير - الدرة -، ولكنه يخضع للإصلاحات الآن.. نحن نستحق مثل هذه الاستادات".
وعن ديربي النصر القادم؛ وصفه روبن نيفيش بالنهائي، واعدًا الجماهير بالقتال من أجل انتزاع الفوز.