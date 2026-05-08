الأرقام خادعة: لقب كأس الملك يعلن "انقلاب" جماهير الهلال ضد كريم بنزيما.. والنصر فرصته الأخيرة!

من يقلب في "دفاتر الأرقام"؛ سيعتقد أن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما يبدع مع نادي الهلال، الذي انضم إليه في الميركاتو الشتوي الماضي.

بنزيما الذي لعب مع نادي الاتحاد، في الفترة من صيف 2023 إلى يناير 2026؛ قرر الانضمام إلى الهلال بالفعل، بحثًا عن السيطرة على كافة الألقاب.

لكن.. لم يكن هذا المهاجم الفرنسي المخضرم، يعتقد أن جماهير الزعيم الهلالي، من الممكن أن تنقلب عليه سريعًا؛ خاصة مع تسجيله العديد من الأهداف، وصناعته أخرى.

الانقلاب الجماهيري ضد بنزيما، ظهر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ والذي توّج الهلال بلقبه رسميًا، بعد الفوز (2-1) على نادي الخلود.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ ملامح "انقلاب" الجماهير الهلالية على كريم بنزيما، في نهائي الكأس..