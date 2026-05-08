Goal.com
مباشر
Karim Benzema Hilal GFX GOAL ONLYGOAL AR
أحمد فرهود

الأرقام خادعة: لقب كأس الملك يعلن "انقلاب" جماهير الهلال ضد كريم بنزيما.. والنصر فرصته الأخيرة!

فقرات ومقالات
كريم بنزيما
الهلال
النصر
الاتحاد
الخلود ضد الهلال
الخلود
كأس خادم الحرمين الشريفين
النصر ضد الهلال
دوري روشن السعودي

ماذا فعلت جماهير الهلال مع كريم بنزيما؟!..

من يقلب في "دفاتر الأرقام"؛ سيعتقد أن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما يبدع مع نادي الهلال، الذي انضم إليه في الميركاتو الشتوي الماضي.

بنزيما الذي لعب مع نادي الاتحاد، في الفترة من صيف 2023 إلى يناير 2026؛ قرر الانضمام إلى الهلال بالفعل، بحثًا عن السيطرة على كافة الألقاب.

لكن.. لم يكن هذا المهاجم الفرنسي المخضرم، يعتقد أن جماهير الزعيم الهلالي، من الممكن أن تنقلب عليه سريعًا؛ خاصة مع تسجيله العديد من الأهداف، وصناعته أخرى.

الانقلاب الجماهيري ضد بنزيما، ظهر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ والذي توّج الهلال بلقبه رسميًا، بعد الفوز (2-1) على نادي الخلود.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ ملامح "انقلاب" الجماهير الهلالية على كريم بنزيما، في نهائي الكأس..

  • جماهير الهلال "تنقلب" ضد كريم بنزيما

    المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما، لعب 75 دقيقة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026، ضد نادي الخلود؛ قبل أن يقوم المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، بسحبه من أرضية الملعب.

    وظل بنزيما جالسًا على "الدكة"، في حالة خوف شديدة؛ إلى أن انطلقت صافرة النهاية، ليحتفل باللقب الغالي مع باقي زملائه.

    لكن وسط هذه الاحتفالات؛ لم يكن المهاجم الفرنسي يعتقد أن الجماهير ستطلق "صافرات الاستهجان" ضده، عندما صعد ليتسلم ميدالية "المركز الأول".

    نعم.. بعض من جماهير الزعيم الهلالي، أطلقت "صافرات الاستهجان" ضد بنزيما؛ بمجرد أن ظهر على شاشة ملعب "الإنماء"، وهو يستلم الميدالية.

    ولم يكن كريم بنزيما الوحيد، الذي انقلبت الجماهير الهلالية ضده؛ فقد أطلقت "صافرات الاستهجان" ضد المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي والمدير التنفيذي لفريق الكرة فهد المفرج أيضًا.

    • إعلان

  • أرقام كريم بنزيما مع نادي الهلال "خادعة"

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ يجب أن نتساءل الآن: "هل يستحق النجم الفرنسي كريم بنزيما أن تنقلب جماهير نادي الهلال ضده بهذه السرعة؟!".

    وكما ذكرنا في بداية تقريرنا، من يقلب في "الدفاتر"؛ سيجد أن أرقام بنزيما مع الهلال جيدة جدًا، وذلك على النحو التالي:

    * مباريات: 12.

    * دقائق: 940.

    * مساهمات تهديفية: 14.

    * أهداف مسجلة: 9.

    * تمريرات حاسمة: 5.

    إلا أن الأرقام في كرة القدم، أحيانًا كثيرة ما تكون خادعة؛ فمعظم مساهمات بنزيما التهديفية، في 3 أو 4 مباريات.

    مثلًا.. بنزيما سجل 3 أهداف "هاتريك"، ضد كل من الأخدود والخلود في دوري روشن السعودي للمحترفين؛ إلى جانب ثنائية في شباك النجمة، بنفس المسابقة.

    أما في المباريات الأخرى، لم يكن أداء بنزيما جيدًا أبدًا، وخاصة في اللقاءات الكبيرة والمهمة؛ مثل الاتحاد والأهلي والسد القطري، بالإضافة إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ضد نادي الخلود.

    ومن هُنا.. فإن غضب الجماهير الهلالية محق تمامًا؛ فنجم بحجم بنزيما، مطالبًا بتقديم أفضل من ذلك، بكثير.

  • النصر فرصة كريم بنزيما الأخيرة مع الجماهير

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق؛ فالآن سيكون أمام النجم الفرنسي كريم بنزيما فرصة كبيرة جدًا، من أجل مصالحة جماهير عملاق الرياض الهلال.

    الهلال سيخوض مباراة مصيرية، يوم 12 مايو الجاري؛ وذلك ضد نادي النصر، في الجولة 32 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    وستكون هذه المباراة حاسمة بشكلٍ كبير، من أجل حسم "هوية" بطل دوري روشن السعودي 2025-2026؛ فإذا قاد بنزيما الهلال لانتزاع الفوز، سيتم غفران أي شيء له.

    بخلاف ذلك؛ سيزداد الطين بلة بالنسبة للمهاجم الفرنسي، وقد يشتعل غضب عشاق الزعيم ضده.

    وهذه ستكون المباراة الأولى لبنزيما ضد النصر، بقميص الزعيم الهلالي؛ ولكنه واجه العالمي أكثر من مرة مع عملاق جدة الاتحاد، على النحو التالي:

    * مباريات: 6.

    * فوز: 3.

    * تعادل: 0.

    * خسارة: 3.

    * مساهمات تهديفية: 4.

    * أهداف: 3.

    * تمريرات حاسمة: 1.

  • ميركاتو الشتاء "علامة استفهام كبيرة" في الهلال والاتحاد!

    الخلاصة من كل ما سبق.. المهاجم الفرنسي كريم بنزيما إذ لم يستطع قلب الأمور لصالحه، في نادي الهلال؛ فإن الميركاتو الشتوي الماضي، سيكون قد قدّم لنا ظاهرة غريبة للغاية.

    ونحن تحدثنا في تقرير سابق، عن النجم المغربي يوسف النصيري، مهاجم عملاق جدة الاتحاد؛ والذي أعلن الإعلامي الرياضي محمد البكيري تفاوض العميد مع أحد أندية دوري روشن السعودي، لإعارته في الميركاتو الصيفي القادم.

    وأساسًا.. النصيري انتقل من نادي فنربخشه إلى الاتحاد؛ من أجل تعويض رحيل بنزيما للهلال، في الميركاتو الشتوي الماضي.

    وبالتزامن مع غضب الإدارة الاتحادية، من أداء النجم المغربي؛ ها هي الجماهير الهلالية تنقلب ضد بنزيما، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

    ذلك قد يجعلنا أمام ظاهرة "فشل" صفقتي الشتاء، بين ناديي الهلال والاتحاد؛ واللذان تسببا في ضجة كبيرة للغاية، في الشارع الرياضي السعودي.

دوري روشن السعودي
النصر crest
النصر
النصر
الهلال crest
الهلال
الهلال