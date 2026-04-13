رغم العبور لدور الثمانية بدوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 إلا أن الانتقادات طالت الأهلي على إثر المستوى الفني الذي ظهر عليه الفريق أمام الدحيل القطري.
"كاد يضيّعنا بسيناريو كأس الملك وعلى الأهلي نسيان ما حدث" .. انتقادات لنجم الراقي رغم العبور الآسيوي أمام الدحيل
ما القصة؟
الراقي حقق اليوم الإثنين، الفوز أمام الدحيل بهدف نظيف، في مدينة جدة، ضمن دور الـ16 من النخبة الآسيوية.
هدف المباراة الوحيد سجله الجزائري رياض محرز في الدقيقة 117 من ركلة حرة مباشرة، نفذها بشكل أكثر من رائعة، بعدما أضاع زميله الإنجليزي إيفان توني ضربة جزاء، في الأشواط الإضافية.
انتقاد لمستوى الأهلي أمام الدحيل
الفوز أمام الفريق القطري لم يمنع المحلل الرياضي عبيدالله العيسى من توجيه الانتقادات لمستوى الراقي، وإن كان منح لاعبوه العذر على إثر إقامة البطولة بنظام التجمع في جدة من مباراة واحدة فقط، على إثر الحرب الإيرانية – الأمريكية التي اشتغلت مؤخرًا في الشرق الأوسط.
وكتب عبيدالله العيسى، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "ما توقعت مباراة الدحيل بتكون بهذي الصعوبة على الأهلي، ولكن في البطولات المجمعة وارد أنك تمر بمباراة مماثلة وتكمل المسيرة .. إيطاليا وأستراليا 2006، إسبانيا والباراجواي 2010، ألمانيا والجزائر 2014".
وأضاف: "المهم للأهلي هو نسيان ما حدث اليوم والعمل على التعافي بدنيًا وذهنيًا للمرحلة القادمة".
هجوم على إيفان توني
في الإطار نفسه، نال لاعب بعينه في الأهلي الهجوم على المستوى الفردي الذي ظهر به بالمباراة، تحديدًا إيفان توني الذي أهدر عدة فرص، وأكملها بإهدار ضربة الجزاء في الأشواط الإضافية.
الإعلامي الرياضي محمد غازي صدقه وجه سهام نقده لتوني، موضحًا أن كاد أن يخرج الأهلي من النخبة الآسيوية كما كان سببًا في وداعه لكأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026 أمام الهلال، بكثرة إهدار الفرص السهلة.
وكتب غازي صدقه تحديدًا عبر حسابه على منصة "إكس": "كاد أن يخرج الأهلي من النخبة، الفضل يعود إلى إيفان توني مثلما تفضل في النصف نهائي في كأس الملك، وأضاع الأهلي بنفس السيناريو".
وواصل: "يضيع السهل، ومدري كيف يجيب الصعب، ومدري كيف صار هداف دوري، إذا أنت هداف الفريق وتضيع لي الحواسم وش ابغي بك؟".
وماذا بعد؟
من المقرر أن يلتقي الأهلي في دور الثمانية من النخبة الآسيوية بفريق جوهور دار التعظيم الماليزي، في 17 من أبريل الجاري، على استاد الإنماء في جدة.