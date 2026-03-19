كأس العالم 2026، هل ستقاطع إيران البطولة في الولايات المتحدة؟ إنفانتينو: "الفيفا لا تستطيع حل النزاعات الجيوسياسية، وسنواصل العمل من أجل السلام"

لا يزال الصراع في الشرق الأوسط بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية محط اهتمام الجميع، وهو يؤثر بشكل مباشر على عالم كرة القدم أيضًا، حيث ستنطلق بطولة كأس العالم بعد بضعة أشهر، والتي ستُقام في أمريكا، وتشارك فيها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

قبل بضعة أيام فقط، أعلن وزير الرياضة الإيراني، أحمد دونجامالي، أن إيران لن تشارك في البطولة العالمية. وكان هذا هو بيانه، في إشارة إلى الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل وأدت إلى مقتل آية الله خامنئي: "بما أن هذه الحكومة الفاسدة اغتالت قائدنا، فإننا لا ننوي المشاركة في كأس العالم".