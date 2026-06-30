إندريك تحول إلى ميم وأحدهم يعاني مع مصر .. المضطهدون في كأس العالم يحملون شعار "لماذا نحن هنا؟"!

وسط لحظات المتعة والإثارة التي نعيشها في كأس العالم 2026، هناك من يتواجدون على أرض الملعب لصناعة التاريخ، وهناك من يجلسون على الدكة ولسان حالهم :"ماذا نفعل هنا؟ ولماذا سافرنا إلى أمريكا الشمالية".

حالات من التجميد والتجاهل يتعرض لها بعض اللاعبين في المونديال، وسط اتهامات بالظلم والتجاهل نحو المدربين، واعتقاد بأن هؤلاء جاءوا كـ"تحصيل حاصل" لا أكثر.

بعيدًا عن المتعة التي شاهدناها مع بداية دور الـ32، من تأهل مثير لياسين بونو في صعود المغرب على حساب هولندا، وإقصاء المنتخب الألماني أمام باراجواي، وعودة البرازيل المذهلة ضد اليابان، هناك من يجلسون على الدكة لمتابعة كل ذلك مثلنا تمامًا.

إنهم يذهبون إلى التدريبات، يفعلون ما بوسعهم من أجل لفت الأنظار، قبل أن ينتهي بهم الحال على الدكة في انتظار المشاركة ولو لدقائق محدودة، وإليكم أبرزهم ..