بين فوتبول وسوكر .. طلاب مدرسة أشعلوا الصراع التاريخي حول اسم كرة القدم ومزحة ترامب قد تنهي الجدل إلى الأبد!

في كأس العالم 2026 ستكون هناك الكثير من الصراعات داخل وخارج الملعب، سواء من الناحية التنافسية بين الفرق أو الخصومة التاريخية وربما أزمات سياسية، ولعل من ضمنها الخلاف حول اسم كرة القدم من الأساس!

البطولة التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في شهر يونيو القادم، ستشهد الصدام الذي طال انتظاره على الأراضي التي تسير عكس الجميع في تسمية اللعبة.

كلنا نعرفها باسم "Football" ولكن في أمريكا يطلقون عليها لقب "Soccer"، وذلك للتمييز بينها وبين كرة القدم الأمريكية التي تنتشر بشكل واسع في البلاد ولديها شعبية جارفة لدى الناس هناك.

وقبل انطلاق المونديال ورؤية هذا الصراع على أرض الواقع، بين الإنجليز الذي أسسوا أصول اللعبة والأمريكان أصحاب الأرض، كان علينا إلقاء نظرة على خلفية التضارب في المفهومين، ولماذا يختلف استخدامه بطريقة لفتت أنظار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجعلته يتحدث عن الأمر في مناسبة سابقة.