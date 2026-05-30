أوروجواي | دولة أبقارها أكثر من تعداد البشر .. "المجنون" بييلسا يتحدى السعودية والجميع لإشعال الحيرة في كأس العالم!

من أكثر البلاد أمانًا على مستوى العالم

تعددت الأسباب والنتيجة واحدة، هناك حقيقة عجيبة وغريبة عن دولة أوروجواي، لا تتعلق كثيرًا بكرة القدم بل بالأبقار، ألا وهي أن عدد رؤس الماشية هناك أكبر من تعداد البشر بشكل عام!

وفقًا لأغلب التقديرات، فإن التعداد السكاني في أوروجواي يصل إلى 3.4 مليون نسمة، في الوقت الذي تمتلك فيه البلاد أعلى نسبة من الأبقار مقارنة بعدد السكان في العالم، ويصل الرقم إلى 11 إلى 12 مليون، وهي ظاهرة لا تتواجد بأي دولة أخرى.

الغريب في الأمر، أن الأبقار لم تكن موجودة في أوروجواي من الأساس، حيث قام الحاكم الإسباني إرناندو أرياس دي سافيدرا بجلب أكثر من قطيع للأبقار والخيول الصغيرة، لإيمانه بأن أراضي أوروجواي خصبة وصالحة للزراعة، وبسبب عدم وجود الحيوانات المفترسة والأجواء المثالية للنمو، تكاثرت تلك الحيوانات بل انفجرت تمامًا حتى قبل تأسيس دولة أوروجواي.

ومن أهم عوامل انتشار هذه الظاهرة حتى وقتنا هذا، هي الطبيعة الجغرافية الاستثنائية لأوروجواي، وغياب الجبال والصحاري، حيث تتكون من سهول غضبية خضراء تُعرف باسم "البامباس"، وهناك أيضًا ثقافة "الجاوتشو" اللاتينية وعشق اللحوم، حيث تعتبر الدولة هي الأكثر استهلاكًا للحوم بالنسبة للفرد الواحد على مستوى العالم.

وتسبب هذا العدد الهائل من الأبقار في البلاد، في ظهور نظام التتبع الإلكتروني، بتثبيت شريحة إلكترونية في أذن كل بقرة، لتكون مثل الهوية الشخصية لها، وبعضهم يحمل جوازات سفر، وحدثت هذه الخطوة بعد الأزمة الصحية التي وقعت في 2006 وكادت أن تؤدي إلى كارثة تضر بجودة الماشية عمومًا.

    أوروجواي .. بلد الآمان وصاحبة أطول نشيد وطني

    من الأشياء المعروفة عن أوروجواي، هي أنها دولة مسطحة لا توجد بها أي سلاسل جبلية، أعلى نقطة في البلاد هي "سيرو" ويبلغ ارتفاعها 510 مترًا فقط فوق سطح البحر، وبسبب هذا التكوين تتمتع البلاد بدرجة عالية من الأمان تجاه الزلازل والبراكين.

    اسم الدولة مشتق من لغة قبال "الجوارني" والذي يعني نهر الطيور الملونة، مما يجسد الطبيعة الجميلة في البلاد وتنوع الكائنات الحية هناك، كما أن أوروجواي تمتلك العديد من كهوف الكريستال العملاقة في منطقة أرتيجاس.

    الدولة التي تتخذ من مونتيفيديو عاصمة لها، تخالف أغلب دول أمريكا الجنوبية الكاثوليكية، وتتسم بطبيعة علمانية تعتمد على فصل الدين عن الدولة، وقامت بإلغاء أسماء العديد من الأعياد الدينية، واستبدال الكريسماس بـ"يوم العائلة"، وأسبوع السياحة بدلًا من "أسبوع الآلام" ويوم الشواطىء تم تسميته كبديل ليوم الغطاس.

    وتاريخيًا، أوروجواي رأسها "خوسيه موخيكا" الذي عُرف يومًا ما أنه أفقر رئيس في العالم، بسبب رفضه السكن في القصر الرئاسي للبلاد، وتفضيله العيش في مزرعة متواضعة وتبرعه بـ90% من راتبه لمؤسسات خيرية.

    وأخيرًا، النشيد الوطني لأورجواي يعتبر الأطول في العالم مع اليونان، حيث يستغرق من الوقت 5 او 6 دقائق، لذلك من المستحيل أن يُعزف بأكمله في كأس العالم.

    منتخب أوروجواي .. إنجازات لا تتناسب مع تعداد البشر

    رغم التعداد السكاني القليل للغاية، وقلة الإمكانيات مقارنة بالعديد من البلدان الأوروبية، تعتبر أوروجواي من أنجح المنتخبات في تاريخ أمريكا الجنوبية بسبب الإنجازات الحافلة التي حققتها على مدار تاريخها.

    أوروجواي حققت كأس العالم مرتين في 1930 "الأولى بالتاريخ" وفي 1950، والأخيرة حصلت عليها في واحدة من أشهر المباريات على الإطلاق، بالانتصار على البرازيل بملعب الماراكانا التاريخي بمباراة عُرفت باسم "الماراكانازو".

    وحصلت أوروجواي على ميدالتين ذهبيتين في الأولمبياد، وتوجت بلقب كوبا أمريكا 15 مرة، مما يعكس التاريخ الحافل للمنتخب الذي عرف ببداية ظهوره باسم "الجارا تشاروا" والذي يجسد السكان الأصليين للبلاد الذين اشتهروا بقوتهم وقدراتهم البدنية المميزة.

    وعلى مدار التاريخ، قدمت لنا أوروجواي العديد من النجوم والأساطير، لعل أبرزهم إنزو فرانشيسكولي، الذي يُقال أن زين الدين زيدان أطلق اسم "إنزو" على ابنه بسبب إعجابه به.

    وهناك أيضًا دييجو فورلان نجم الفريق في كأس العالم 2010، إدينسون كافاني، والمثير للجدل لويس سواريز الهداف التاريخي الذي قاد بلاده لنصف نهائي 2010 والخسارة من هولندا، بلمسة اليد الشهيرة التي حرم بها غانا من تسجيل هدفًا حاسمًا في دور الثمانية.



    من اللاعب الذي يجب أن أتابعه في أوروجواي؟

    مهما انخفض مستوى ريال مدريد ومنتخب أوروجواي، يبقى لاعب الوسط المميز فيديريكو فالفيردي هو العنصر الأهم في بلاده ومن أفضل اللاعبين بالميرينجي على مدار السنوات الماضية.

    فالفيردي يتمتع بقدر كبير من الثبات والمرونة ولعب العديد من الأدوار ببراعة شديدة في خط الوسط، ويدخل المونديال لإثبات نفسه بعد موسم اتسم بالفوضى مع ريال مدريد، وأحاديث عن خلافه مع زميله أوريليان تشواميني، ودخوله المستشفى بسبب مشاجرة جسدية بينهما.

    جماهير أوروجواي ستعقد الآمال على صاحب الـ27 سنة، بفضل مجهوده الوفير في خط الوسط وتسديداته الصاروخية التي لطالما أنقذت ريال في المواعيد الكبرى.

    وبجانب فالفيردي، هناك مانويل أوجارتي ورونالد أراوخو ونجم القادسية ناهيتان نانديز ولوكاس توريرا وداروين نونيز وفاكوندو بيليستري وغيرهم.

    موهبة تستحق المتابعة؟

    مارسيلو بييلسا قرر اختيار تشكيلة تعتمد على عناصر الخبرة بشكل أكبر من الشباب، واستبعد لوسيانو رودريجيز لاعب نيوم السعودي، بعدما كان من صفوة النجوم الصغار في البلاد.

    ومن بين العناصر صغيرة السن جاء فاكوندو بيلستري لاعب مانشستر يونايتد السابق، والذي ضمه الشياطين الحمر في 2020 من بينارول كأحد أهم المواهب في العالم ولكنه اختفى سريعًا.

    بيلستري الذي يلعب حاليًا مع باناثينايكوس اليوناني لم يشارك بالشكل الكافي مع الفريق هذا الموسم بسبب الإصابات، حيث لعب 18 مباراة ولم يسجل وقدم تمريرتين حاسمتين فقط.

    ولكن هناك لاعب آخر غير معروف يتفوق عليه حاليًا، رغم عدم شهرته بالنسبة لمتابعي الدوريات الكبرى، وقد ينفجر مع أوروجواي في كأس العالم ويكون مفاجأة البطولة، وهو رودريجو زالازار نجم سبورتينج براجا البرتغالي.

    اللاعب يمكنه التواجد كصانع ألعاب وجناح أيمن وجناح أيسر، ونجح في تسجيل 23 هدفًا وصنع 8 في كل البطولات مع براجا لموسم 2025/2026، وهي أرقام دفعت العديد من الأندية نحو الاهتمام بضم صاحب الـ26 سنة، قبل أن يتدخل سبورتينج لشبونة لضمه مقابل 30 مليون يورو هذا الصيف.


    حظوظ أوروجواي في كأس العالم

    يعتبر مارسيلو بييلسا من عباقرة كرة القدم، والعديد من المدربين العظماء واللاعبين يتخذونه كمثل أعلى لهم، ولكنه يدخل كأس العالم وهو ليس في أفضل حالاته، ويتعرض لانتقادات عنيفة في أوروجواي، جعلته يدخل في حروب مع الصحفيين ووسائل الإعلام.

    بييسلا متهم في أوروجواي بالجمود التكتيكي ومحاولة فرض سيطرته المطلقة وعدم مراعاة تاريخ العديد من النجوم، كما أن سجله ليس مبهرًا مع الفريق، خاض 33 مباراة فاز في 16 مباراة وتعادل 10 مرات وخسر 7 مواجهات بمختلف المنافسات.

    أوروجواي تقع في المجموعة الثامنة مع السعودية وإسبانيا وكاب فيردي، وستطمح في عبور مرحلة دور الـ48 من البطولة المقامة بنظامها الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، ضمن أول مركزين وعدم الدخول في دوامة أفضل ثوالث.

    المركز الأول يبدو محجوزًا لإسبانيا، لذلك المعركة على المركز الثاني والتأهل المباشر ستكون بين أوروجواي وكذلك السعودية وربما كاب فيردي لو قررت تقديم ما هو أفضل من التمثيل المشرف.

    هل تصل أوروجواي لمراحل متقدمة في المونديال المقبل؟ أمر صعب ويحتاج إلى خدمة في القرعة، لذلك تشير التوقعات إلى التواجد في دور الـ32 أو الـ16 كحد أقصى، إن لم يخرج لنا المجنون بييلسا بمفاجأة تترك العالم في حيرة مرة أخرى، تجاه قدرة المنتخب على تحقيق الإنجازات رغم التعداد السكاني الضئيل.

