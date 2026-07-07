"لديكم مشاكل أكبر" .. أرسين فينجر يشكك في نجاح كلوب مع منتخب ألمانيا

ولتوضيح وجهة نظره، أشار فينجر إلى أمريكا الجنوبية، حيث يواجه مدرب بارز آخر صعوبات في تغيير مصير أحد المنتخبات العريقة.
وأشار إلى أن حتى المدربين الأكثر حصدا للألقاب يواجهون قيودًا بسبب مستوى موهبة اللاعبين المتاحين لهم وخصائصهم، مستشهدًا بالوضع الحالي للمنتخب البرازيلي الذي يمر بفترة صعبة، بعد هزيمته المفاجئة بنتيجة 2-1 أمام النرويج في دور الـ16 من كأس العالم، وهي المباراة التي حضرها فينجر بنفسه.
"لا أحد يشكك في كفاءة كلوب. إنه مدرب من الطراز الأول"، اعترف فينجر. "لكنك ترى ذلك في البرازيل: حتى لو جلبت لهم كارلو أنشيلوتي، فسيظلون نفس اللاعبين. اللاعبون الجيدون يحتاجون إلى مدرب عظيم. والمدربون العظماء يحتاجون إلى لاعبين جيدين. تحتاج إلى كليهما معاً."