"لديكم مشاكل أكبر" .. أرسين فينجر يشكك في نجاح كلوب مع منتخب ألمانيا

أثار أرسين فينجر شكوكًا جدية حول ما إذا كان وصول يورجن كلوب كافياً لحل المشكلات المتجذرة داخل المنتخب الألماني.

وعلى الرغم من أن المدير الفني السابق لليفربول يُنظر إليه على أنه «المنقذ»، فإن المدرب الأسطوري لآرسنال يعتقد أن المشكلات في كرة القدم الألمانية أعمق بكثير من مجرد هوية الشخص الذي يجلس على مقاعد البدلاء.



