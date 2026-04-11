كأس العالم يمنح نيمار دفعة معنوية، حيث ألمح كارلو أنشيلوتي إلى أنه مستعد لاصطحاب نجم البرازيل إلى كأس العالم - بشرط واحد

أوضح أنشيلوتي أنه على الرغم من أن الموهبة لا تشكل أبدًا موضع شك، فإن الجاهزية البدنية هي الأولوية المطلقة في اختيار تشكيلته. وأكد المدرب أنه لن تكون هناك معاملة خاصة للنجوم الكبار إذا لم يتمكنوا من تلبية المتطلبات الصارمة لبطولة كبرى.

وقال أنشيلوتي بحزم: "نيمار قادر على العودة. لقد قلت ذلك عدة مرات، والأمر واضح جداً: لن أستدعي سوى اللاعبين الجاهزين بدنياً". "بعد إصابته في الركبة (في ديسمبر)، تعافى نيمار جيداً؛ وهو يسجل الأهداف. عليه أن يواصل السير في هذا الاتجاه ويحسن لياقته البدنية. إنه على الطريق الصحيح".