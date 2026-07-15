فيديو | نوبة غضب عقب وداع كأس العالم .. جود بيلينجهام يعتدي على لاعب الأرجنتين

يبدو أن تصرف بيلينجهام كان مدفوعًا أيضًا بقدر كبير من الإحباط. ففي النهاية، كان المنتخب الإنجليزي على وشك بلوغ نهائي كأس العالم بعد هدف التقدم الذي سجله أنتوني جوردون في بداية الشوط الثاني.

وبعد أن أصبحوا متقدمين في النتيجة، أصبح بيلينجهام وزملاؤه أكثر سلبيةً، مما سمح للأرجنتين عمليًّا بتسجيل هدف التعادل عن طريق إنزو فرنانديز وهدف الفوز عن طريق لاوتارو مارتينيز.

وقد خيب بيلينجهام، الذي كان مع قائد الفريق هاري كين اللاعب الإنجليزي الأكثر تألقاً في هذه النسخة من البطولة، الآمال في هذه المباراة. فبعد أن سجل ثنائية في كل من دور الـ16 ودور الربع النهائي، ظل أداءه باهتاً إلى حد كبير.