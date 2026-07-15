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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Falko Blöding

فيديو | نوبة غضب عقب وداع كأس العالم .. جود بيلينجهام يعتدي على لاعب الأرجنتين

كأس العالم
إنجلترا ضد الأرجنتين
إنجلترا
الأرجنتين
جود بيلينجهام
فالنتين باركو

كان للخروج الإنجليزي تداعيات غير سارة على العشب في أتلانتا. وفي قلب الأحداث: نجم المنتخب الإنجليزي جود بيلينجهام.

ارتكب جود بيلينجهام خطأً فادحاً عقب خروج منتخب إنجلترا من كأس العالم على يد الأرجنتين.

  • تُظهر لقطات تلفزيونية نجم خط وسط المنتخب الإنجليزي وهو يضرب اللاعب الأرجنتيني البديل فالنتين باركو على مؤخرة رأسه بينما كان يحتفل.

    ولم يتضح بعد سبب هذا التصرف. على أي حال، كان باركو، الذي لم يشارك في فوز «الألبيسيليستي» بنتيجة 2-1، جزءًا من مجموعة اللاعبين الأرجنتينيين الذين احتفلوا بالفوز بعد صافرة النهاية في أتلانتا.

    ضربه بيلينجهام براحة يده على مؤخرة رأسه وتبادل معه بضع الكلمات. فدفع باركو لاعب دورتموند السابق بعيدًا، وتدخل لاعبون آخرون لفض الشجار.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    يسود الإحباط مشاعر جود بيلينجهام بعد خروج منتخب بلاده من كأس العالم

    يبدو أن تصرف بيلينجهام كان مدفوعًا أيضًا بقدر كبير من الإحباط. ففي النهاية، كان المنتخب الإنجليزي على وشك بلوغ نهائي كأس العالم بعد هدف التقدم الذي سجله أنتوني جوردون في بداية الشوط الثاني.

    وبعد أن أصبحوا متقدمين في النتيجة، أصبح بيلينجهام وزملاؤه أكثر سلبيةً، مما سمح للأرجنتين عمليًّا بتسجيل هدف التعادل عن طريق إنزو فرنانديز وهدف الفوز عن طريق لاوتارو مارتينيز.

    وقد خيب بيلينجهام، الذي كان مع قائد الفريق هاري كين اللاعب الإنجليزي الأكثر تألقاً في هذه النسخة من البطولة، الآمال في هذه المباراة. فبعد أن سجل ثنائية في كل من دور الـ16 ودور الربع النهائي، ظل أداءه باهتاً إلى حد كبير.

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