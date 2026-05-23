ألمانيا | الدولة التي لاعبت نفسها في كأس العالم .. جريح ليفربول أمل المانشافت "حتى لا تتكرر الكارثة لثالث مرة"!

رمز الحرب الباردة بين الغرب الأمريكي والشرق السوفيتي، ذلك هو "جدار برلين" الذي سقط في 9 نوفمبر 1989، وسط مطالبات سكان ألمانيا الشرقية بمزيد من الحريات، ليمهد الطريق نحو انهيار الحزب الاشتراكي، وإعادة توحيد ألمانيا.

قد تصادف عزيزي القارئ، دولًا تحمل نفس الاسم، كوريا، غينيا، الكونغو، ولكن تبقى ألمانيا الدولة الوحيد التي لاعبت ذاتها في كأس العالم، أقصد هنا المواجهة التاريخية، التي جمعت بين ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية في مونديال 1974.

"إذا كُتب يومًا على شاهد قبري فقط: هامبورج 74، فسيعرف الجميع من الراقد تحتها"، هكذا قال يورجن شبارفاسر، بطل الديربي الأول، والأخير، في كأس العالم، الذي سجل هدف انتصار ألمانيا الشرقية، على الغربية.

أمام أنظار أكثر من 60 ألف متفرج، منهم 1500 فقط من ألمانيا الشرقية، حضروا معقل فولكسبارك في هامبورج، أكبر مسرح كروي في العالم، والذي كان شاهدًا على هذا الحدث التاريخي، استغل إريش هامان، لحظة تأخر من الليبرو الأسطوري فرانتس بيكنباور، ليرسل كرة متقنة إلى شبارفاسر الذي اخترق الدفاع ووجه كرة لا تصد من مسافة 5 ياردات، ليمنح الشرقيين هدف الانتصار.

"هدف شبارفاسر كان جرس إنذار، من دونه لما توجنا أبطال العالم"، هكذا قال بيكنباور، قائد ألمانيا الغربية، عن المواجهة الوحيدة التي خسرتها بلاده في البطولة، قبل أن يواصلوا الزحف بدون أي هزيمة، نحو اللقب، بعد إبطال سحر الكرة الشاملة التي قدمها الهولنديون، بقيادة يوهان كرويف، بعد الفوز عليهم في النهائي، بهدفين لهدف.

انتهينا من الحديث عن الماضي، هيا بنا نعود إلى العالم الحاضر، ونتحدث عن المنتخب الألماني الذي يستعد لكأس العالم 2026، فلنذهب!