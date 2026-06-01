محمود خالد

النرويج | أسطورة البلاي ستيشن .. رفاق هالاند ونجم آرسنال من أجل كتابة ملحمة جديدة للفايكنج بعد "معجزة" البرازيل!

المنتخبات كما لم تعرفها من قبل!
تعرف على منتخب النرويج، الذي يلعب في المجموعة التاسعة، ليواجه فرنسا والسنغال والعراق في كأس العالم 2026..

في النرويج، يتركون أبناءهم وسط صقيع الثلوج، يدخلون المطعم أو المقهى وعربات أطفالهم في الخارج، زعمًا بأنه يجعلهم أكثر صحة، ويدخل الهواء المنعش إلى رئتيهم، ويقلل من الأمراض.

من صقيع الثلوج، ينبع الجَلَد، وتروى أسطورة بلاد الفايكنج، ومنها جاء نجم "البلاي ستيشن"، لا، ليس إرلينج هالاند، لندعه جانبًا، الحديث هنا عن توري أندريه فلو، مهاجم تشيلسي الأسبق، الذي حمل راية بلاده في مونديال 1998.

صاحب البنية الضخمة، الذي انتقل إلى رينجرز بمبلغ قياسي في عام 2000، بلغ 12 مليون جنيه استرليني، إذا ما بحثت وراءه، ستجد العديد من القصص الغريبة؛ فرغم أنه لعب أكثر من 150 مباراة في ستامفورد بريدج، إلا أن عشقه الأكبر منذ أن كان في الثامنة، لنادي برمنجهام سيتي، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى، والسبب؟ لأن شقيقه أهداه قميصًا مقلدًا لهذا النادي في أوائل الثمانينيات.

"فلونالدو"، كما لقب في ليلة أحيا فيها آمال النرويج بالتأهل لثمن نهائي كأس العالم 1998، بهدف وركلة جزاء أمام البرازيل، كان ضمن واحدة من أعظم السلالات في تاريخ كرة القدم، عائلة فلو، أشقاء توري أندريه، كيل رون، جوستين، يارل، وأبناء عمه، هافارد، كيتيل، وأولريك وبير إيجيل، ابني كيل رون وكيتيل، ويُقال إن الفريق المحلي في مقاطعة سوجن أوج فيوردان، لعب مباراة بأحد عشر لاعبًا، جميعهم يحمل اسم "فلو".

انتهينا من الحديث عن الماضي، هيا بنا نعود إلى العالم الحاضر، ونتحدث عن المنتخب النرويجي الذي يستعد لكأس العالم 2026، فلنذهب!

  • البلد .. الطريق إلى الشمال

    دولة نوردية من شبه الجزيرة الإسكندنافية، اشتق اسمها من الكلمة الإنجليزية القديمة (Norþweg)، كما في رواية أوهثير، وتعني "الطريق إلى الشمال"، مملكة موحدة تأسست عام 872، وعانت من غزو ألمانيا النازية، حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، وتضم 5.6 ملايين نسمة، كما تمتلك أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، بقيمة 2.1 تريليون دولار.

    تاريخ يعود إلى العصر الحجري، وتواجد البدو على طول ساحل النرويج مع انحسار الثلوج، من صيد الفقمة والأسماك إلى استخدام الأواني الفخارية والزلاجات والقوارب الجلدية الكبيرة، التدرج من العصر النوردي إلى عصر الفايكنج، والملاحم الأسطورية التي أشارت إليها مخطوطة سنوري ستورلسون النادرة، والتي اشتراها نجم مانشستر سيتي إرلينج هالاند بـ1.3 مليون كرونة، وقرر أن يجعلها متاحة للعامة.


  • النرويج المنتخب .. ثلاثينيات العصر الذهبي

    من الغريب أن يتأسس الاتحاد النرويجي في 1902، وينتظر ست سنوات كاملة حتى يخوض المنتخب الوطني مباراته الأولى، حينما واجه السويد في 1908، وتلقى خسارة بنتيجة (3-11).

    المنتخب النرويجي لا يملك سجلًا طويلًا في كأس العالم، رغم أنه شارك في النسخة الثالثة "1938"، فيما انتظر طويلًا حتى عاد للمونديال في نسخة 1994، فيما كان إنجازه الأكبر في العبور لدور الـ16، في فرنسا 1998.

    ورغم ذلك، إلا أن الفترة الذهبية للنرويج كانت في أواخر الثلاثينيات، حينما حقق الميدالية البرونزية في أولمبياد 1936 وفاز على ألمانيا (المضيف).

    شهدت النرويج أساطير كتبوا تاريخ منتخبها، مثل يون آرني ريسه، الأكثر مشاركة بـ110 مباراة دولية، وأولى سولشاير، الذي قاد مانشستر يونايتد لتشامبيونزليج 1999، والحارس الأسطوري إريك ثورستفيدت، وأسطورة تشيلسي توري أندريه فلو.

    من اللاعب الذي يجب أن أتابعه في النرويج؟

    ومن غيره، إرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، الذي أعلن عن نفسه: من الآن فصاعدًا، لن تظلمني جنسيتي، وبات النجم الأول - بلا منازع - في النرويج، فهو "ماكينة الأهداف" الخارقة، الذي تمكن في سنه الـ25، من اعتلاء صدارة الهدافين التاريخيين لبلاده، بوصوله إلى 55 هدفًا في 49 مباراة فقط.

    فتى الفايكنج، الذي لم يشارك في اليورو، ربما بات الآن يحلم بصنع التاريخ في كأس العالم، فإذا ما كان شيتل ريكدال، أكثر من سجل للنرويج في المونديال، بهدفين في نسختي 1994 و1998، فإن هالاند، يستطيع أن يكسر هذا الرقم في مباراة أو اثنتين، إذا ما سار على منواله.

    ومن هالاند إلى ألكسندر سورلوث، مهاجم أتلتيكو مدريد، الذي يحمل في رصيده 26 هدفًا مع النرويج، كما تمكن نجم فياريال السابق، من قيادة كتيبة دييجو سيميوني إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ونهائي كأس ملك إسبانيا.

    وأيضًا، يجب الحديث عن "العائد من الإصابة" مارتن أوديجارد، وقائد آرسنال إلى نهائي تشامبيونزليج، الذي شارك في 67 مباراة دولية، وينتظر منه الظهور في كأس العالم.

    موهبة تستحق المتابعة؟

    إذا ما جاء الحديث عن المواهب، فإن الخيار الأمثل هو أندرياس شيلدروب، نجم بنفيكا، ابن الـ21 عامًا، الذي خطف أنظار أوروبا، بفضل ثنائيته في ريال مدريد، التي أنقذت حظوظ فريقه في التأهل إلى الملحق، والذي بات هدفًا لبرشلونة، في الميركاتو الصيفي، والذي سجل أول أهدافه الدولية في "ودية" هولندا.

    أيضًا، نأتي للحديث عن أوسكار بوب، الذي توج بالألقاب مع مانشستر سيتي، قبل أن يشد الرحال إلى فولهام، في يناير الماضي، والذي يملك هدفين مع منتخب النرويج، في شباك جزر الفارو وتشيكيا.

    حظوظ النرويج؟

    بلغة التاريخ، منتخب لم يشارك سوى ثلاث مرات في كأس العالم، آخرها في نسخة 1998، ولكنه تأهل مرتين إلى دور الـ16، ولم يلعب في اليورو سوى مرة واحدة.

    ولكن بلغة الواقع، فإن رفاق إرلينج هالاند، باتت فرصهم في التأهل إلى الإقصائيات غير بعيدة، وإن كان الاختبار صعبًا، أمام فرنسا، وصيف مونديال قطر، والسنغال، بطل كأس أمم إفريقيا قبل قرار سحب اللقب، والعراق.

    المنتخب النرويجي، حقق العلامة الكاملة، في تصفيات كأس العالم، بفضل هدافه التاريخي إرلينج هالاند، وتمكن من اكتساح إيطاليا "ذهابًا وإيابًا"، كما حقق نتائج مذهلة، ورغم أن الحديث في كأس العالم، يختلف بالطبع، ولكن ما يمكن قوله، إن النرويج، رغم قلة الخبرة الدولية، إلا أنها قادرة على صنع مشاركة تاريخية، تجعل الحظوظ متاحة للزحف نحو دور الـ32، والوصول أيضًا إلى ثمن النهائي.

    ويدخل النرويجيون حسابات كأس العالم 2026 بوجه مغاير عن نظيره في مونديال 1998، بالتخلي عن النظام الدفاعي الصارم والاكتفاء بالتحولات السريعة، حيث بدا رفاق إرلينج هالاند أكثر عزمًا على تقديم كرة هجومية، تعتمد على الاستحواذ والضغط العالي، واستعادة الكرة في الثلث الأخير من الملعب.

    أداء النرويج في التصفيات الأوروبية كان برهانًا على هذا الأمر، 37 هدفًا و29 تمريرة حاسمة، والتفوق على جميع المنتخبات الأخرى، بل واستقبلت شباكه 5 أهداف فقط خلال ثماني مباريات، فيما قال المدرب ستال سولباكن إن السر في هذا التألق، هو العمل مع فريق أصبح أكثر ارتياحًا لاسلوب لعبه، وأن المنتخب بات يشعر بالثقة في فرض نهج هجومي أكثر حتى ضد المنتخبات الأقوى تقليديًا.

