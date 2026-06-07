"كأس العالم الخاص بي!" .. باومان يتحدث للمرة الأولى عن استبعاده لصالح نوير من حراسة ألمانيا

ثم انتقل الحديث إلى قرار مانويل نوير (40 عامًا) ويوليان ناجلسمان (38 عامًا) بإعادة الحارس الحائز على لقب أفضل حارس مرمى في العالم عدة مرات للمشاركة في كأس العالم وتعيينه الحارس الأول متقدمًا على باومان.

وقال باومان: "كان الأمر صعبًا في البداية؛ لم أشعر بالراحة التامة تجاهه"، ومع ذلك، لم يخطر بباله أبدًا الانسحاب من المنتخب الوطني: "منذ البداية، كان من الواضح أنني هنا من أجل الفريق. عدم الحضور لم يكن خيارًا؛ فهذه كأس العالم الخاصة بي أيضًا. أريد المساعدة والقيام بدوري. الآن يتعلق الأمر بالتركيز الكامل على نفسي وعلى الفريق".

وعندما طُلب منه توضيح تصريحه، فضل حارس مرمى هوفنهايم 1899 الانتقال إلى موضوع آخر: "سأترك الأمر عند هذا الحد ولن أخوض فيه أكثر من ذلك. الوضع هو ما هو عليه. أمامنا بضعة أسابيع ونريد أن نبذل قصارى جهدنا لضمان النجاح".

كما شدد على أن علاقته مع نوير لا تزال قوية: "علاقتنا جيدة وسنبذل كل ما في وسعنا لمساعدة الفريق على النجاح."