علي رفعت

كأس العالم الأغلى في التاريخ.. مونديال في متناول المواطن الـ "إيلون ماسك"!

الأسعار ترتفع بجنون في الولايات المتحدة الأمريكية!

أعلنت هيئة النقل في ولاية بوسطن عن عزمها لرفع أسعار تذاكر القطارات المتجهة إلى الملعب الرئيسي في المدينة التي تستضيف مباريات كأس العالم 2026 ضمن البطولة التي تنظمها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، لتصل قيمتها إلى 75 دولارًا أو أكثر للرحلة الواحدة. 

هذا الرقم الذي يأتي بزيادة تقترب من أربعة أضعاف السعر المعتاد أثار موجة من الغضب العارم بين روابط المشجعين التي رأت في هذا القرار استغلالًا جليًّا لشغف الجماهير. 

وبررت الهيئة هذه الزيادة بضرورة تعويض ميزانية قدرها 35 مليون دولارًا تم صرفها لتطوير المحطة وتجهيزها لاستقبال الحشود العالمية مما يضع المشجع أمام خيار صعب بين دفع مبالغ طائلة أو البحث عن بدائل تكاد تكون معدومة.


  • جنون الأسعار يضرب مرافق الإقامة والطيران


    لم يتوقف قطار الغلاء عند محطات بوسطن فحسب بل امتد ليشمل كافة تفاصيل الرحلة المونديالية في الولايات المتحدة الأمريكية.

    تشير البيانات الاقتصادية إلى أن أسعار الفنادق سجلت قفزة هائلة بنسبة 55% حيث وصل متوسط سعر الغرفة في مدينة نيويورك إلى 583 دولارًا لليلة الواحدة.

    ولم يكن قطاع الطيران بمنأى عن هذا الجنون إذ تضاعفت أسعار الرحلات الداخلية بين المدن المستضيفة بنحو ثلاث مرات لتتجاوز التذكرة الواحدة حاجز 1200 دولارًا.

    هذا التضخم المتسارع حوّل الرحلة من مجرد نزهة رياضية إلى مشروع استثماري ضخم يحتاج لتدبير ميزانية كانت تكفي في السابق لشراء سيارة صغيرة أو سداد أقساط منزل لعدة سنوات.

    ستة مخاوف رئيسية قبيل كأس العالم 2026: حظر السفر الذي فرضه دونالد ترامب، وأسعار التذاكر الباهظة، والحرب على إيران


    جحيم مواقف السيارات وتذاكر السوق السوداء


    المفاجأة الأكبر التي تنتظر المشجعين هي تكلفة ركن السيارات بمحيط الملاعب حيث أعلنت السلطات عن تقليص المساحات المتاحة لدواع أمنية وتنظيمية مما رفع سعر الموقف الواحد إلى نحو 300 دولارًا في أيام المباريات.

    وإذا أضفنا إلى ذلك أسعار التذاكر في منصات إعادة البيع التي وصل متوسطها في بعض المدن مثل ميامي إلى 1971 دولارًا للمقعد الواحد ندرك أننا أمام منظومة اقتصادية لا تعترف إلا بلغة الأرقام الفلكية.

    التكلفة الإجمالية لمشجع يرغب في حضور ثلاث مباريات فقط خلال دور المجموعات قد تصل إلى نحو 13300 دولارًا شاملة السكن والانتقالات والمعيشة وهو رقم يعكس الفجوة الكبيرة بين قدرات المواطن العادي ومتطلبات هذا العرس الكروي.


  • المونديال للأثرياء فقط برعاية أباطرة المال


    في ظل هذه الأرقام يبدو أن الاتحاد الدولي لكرة القدم والسلطات المنظمة قد قرروا دون إعلان رسمي أن هذه النسخة من المونديال مخصصة حصرًا لمن يمتلكون ثروات تشبه ثروة رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك.

    إذا كنت تفكر في السفر لتشجيع منتخبك فعليك أولًا أن تبيع حصتك في شركة لتصنيع السيارات الكهربائية أو ربما تطلق قمرًا صناعيًّا لتمويل ثمن تذكرة القطار في بوسطن.

    لم يعد الأمر يتعلق بحب اللعبة أو الانتماء للمنتخبات بل أصبح اختبارًا حقيقيًّا لقدرة رصيدك البنكي على الصمود أمام هجمات التضخم المنظمة.

    المشجع الذي كان يوفر مدخراته لسنوات طوال من أجل هذه اللحظة سيجد نفسه مضطرًا للاكتفاء بالمشاهدة عبر الشاشات بينما تذهب المقاعد لمن يستطيع دفع ثمن ركن سيارته بما يعادل راتب شهر كامل لموظف كادح.

    هذا المونديال يرفع شعار كرة القدم للجميع لكنه يهمس في أذنك بأن الجميع تعني هنا من يملكون طائرات خاصة وقدرة على دفع 75 دولارًا لركوب قطار متهالك.

    لقد تحولت اللعبة التي ولدت في الأزقة والفقراء إلى ناد مغلق لا يدخله إلا من يرتدي حلة مذهبة ويحمل بطاقة ائتمان لا تنضب.

    يبدو أن الجماهير الحقيقية التي تصنع صخب الملاعب ستكون هي الغائب الأكبر ليحل محلها جمهور النخبة الذي قد لا يعرف الفرق بين التسلل والضربة الركنية لكنه يملك ثمن الحضور.


    بيت القصيد


    في نهاية المطاف تظل كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى في العالم بفضل بساطتها وقربها من قلوب الناس لكن تحويلها إلى سلعة فاخرة بهذا الشكل يهدد جوهرها.

    المبالغة في تقدير التكاليف وفرض رسوم استثنائية على الخدمات الأساسية مثل النقل ومواقف السيارات يعطي انطباعًا بأن الربح المادي قد طغى على روح تلك الرياضة.

    كأس العالم في أمريكا سيكون بلا شك سيكون مبهرًا من الناحية التقنية والتنظيمية ولكنه قد يسجل كأول نسخة تطرد المشجع الحقيقي من مدرجاتها لتفتح أبوابها لمن يستطيع شراء العالم وليس فقط تذكرة مباراة.