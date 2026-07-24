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هيثم محمد

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الحسم خلف الأبواب المغلقة .. محكمة التحكيم الرياضي تحدد الموعد لتحديد بطل إفريقيا بين السنغال والمغرب

كأس أمم إفريقيا
السنغال
المغرب

السنغال فاز في الملعب ثم تحول اللقب إلى المغرب

أعلنت محكمة التحكيم الرياضية تحديد الثامن من أكتوبر المقبل موعدًا للنظر في قضية بطل أمم إفريقيا في نسختها الأخيرة 2025 عقب سحب اللقب من السنغال، وتتويج المغرب على إثر انسحاب رفاق ساديو ماني أثناء مجريات المباراة النهائية.

وأثار قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بمنح المغرب لقب كأس الأمم الأفريقية بعد شهرين من خسارة النهائي في الوقت الإضافي أمام السنغال، موجة من الاستياء في السنغال، الذين عوقبوا في الدرجة الثانية من المحاكمة لتركهم الملعب لمدة 20 دقيقة تقريبًا بعد احتساب ركلة جزاء أضاعها براهيم دياز.

في اليوم التالي للقرار، أعلنت السنغال، من خلال اتحاد كرة القدم السنغالي، عن نيتها اللجوء إلى المحكمة التحكيمية الرياضية في لوزان، في محاولة لإلغاء القرار الذي اتخذته الهيئة القارية الأفريقية. وبالتالي، فإن الكأس والميداليات بقت في داكار، في انتظار انتهاء هذا الخلاف.

  • الأعين على الثامن من أكتوبر

    وبحسب الصحفي "بن جيكوبس" وعدة مصادر مطلعة، حددت محكمة التحكيم الرياضية موعدًا في الثامن من أكتوبر لجلسة الاستماع لتحديد هوية بطل النسخة الأخيرة من أمم إفريقيا.

    وستقع وقائع الجلسة خلف الأبواب المغلقة بين ممثلي الاتحاد السنغالي ونظيره المغربي بحسب المصادر الصحفية، في التطور القانوني المنطقي عقب الاستئناف المقدم من الطرف السنغالي على قرار الاتحاد الإفريقي بسحب اللقب منه وحصول المغرب عليه.

    ولن يتم الإعلان عن القرار مباشرة عقب الجلسة بحسب "بن جيكوبس"، ولكن سيكون هناك لجنة مختصة ستقوم بالتداول واتخاذ قرارها النهائي بخصوص القضية، دون تحديد تاريخ بعينه لإصدار الحكم النهائي بعد.

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  • ماذا حدث في الشهور الماضية؟

    قررت السنغال يوم رفع دعوى أمام محكمة التحكيم الرياضية (TAS)، عقب قرار هيئة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) بمنح المغرب الفوز في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

    وبعد أن رفضت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) شكوى أولية، قدم المغرب طعناً إلى لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد. وخلافاً لكل التوقعات، أيدت لجنة الاستئناف في النهاية موقف المغرب، مما أثار موجة من السخط في السنغال.

    وفي بيان رسمي، ندد الاتحاد السنغالي لكرة القدم بـما وصفه "قرار غير عادل"، مؤكداً التزامه بـ"الدفاع عن حقوق كرة القدم السنغالية بكل الوسائل القانونية المتاحة". وترى السلطات الرياضية في البلاد أن مبادئ اللعب النظيف لم تُحترم.

  • رسالة ماني

    وقال قائد السنغال ونجم النصر وقتها تعليقًا على القرار: "ما حدث تجاوز الحدود. هذه ليست كرة القدم التي نناضل من أجلها، وليست أفريقيا التي نؤمن بها، هناك الكثير من الفساد في كرة القدم لدينا، وهو يقتل شغف ملايين المشجعين في جميع أنحاء القارة. اللاعبون يبذلون قصارى جهدهم على أرض الملعب، لكن القرارات التي تُتخذ خارج الملعب هي التي تحدد نتائج المباريات والبطولات. أشعر بخيبة أمل شديدة، ليس فقط تجاه السنغال، بل تجاه كرة القدم الأفريقية ككل. نحن نستحق الأفضل. المشجعون يستحقون الإنصاف والشفافية والاحترام".

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  • المدرب مع الكأس في قاعدة عسكرية

    وأمرت اللجنة الأفريقية لكرة القدم (CAF) السنغال بإعادة كأس أفريقيا، لكن مدرب المنتخب الوطني بابي ثياو أعلن أنهم لا ينوون التخلي عن الكأس: في مقطع فيديو نُشر وقتها على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر المدرب وهو يحمل الكأس، محاطاً بعسكريين في إحدى القواعد.