كأس الأمم الأفريقية، السنغال لا تتوقف: بعد اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية (TAS) بشأن فوز المغرب بالنتيجة الفنية، تستعد لإقامة احتفال بالفوز باللقب

بعد صدور حكم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF)، قدمت السنغال يوم الأربعاء 25 مارس طعناً رسمياً إلى محكمة التحكيم الرياضية (TAS)، في محاولة لتغيير مسار نسخة من كأس الأمم الأفريقية لم تكن هادئة على الإطلاق. وفيما يلي البيان الصادر عن محكمة التحكيم الرياضية بشأن ما سيحدث بعد الطلب المقدم من "أسود التيرانغا": "سيتم تعيين هيئة تحكيم تابعة لمحكمة التحكيم الرياضية للبت في القضية. وبعد ذلك سيتم تحديد جدول زمني للإجراءات. ووفقاً للنظام الداخلي لمحكمة التحكيم الرياضية، أمام المدعي (السنغال، محرر) 20 يوماً لتقديم مذكرة استئناف تتضمن حججه القانونية، وبعد ذلك يكون أمام المدعى عليهم 20 يوماً أخرى لتقديم رد يتضمن دفاعاتهم. في هذه المرحلة من الإجراءات، ونظراً لطلب الاتحاد السنغالي لكرة القدم تعليق الإجراءات، لا يمكن بعد تحديد المواعيد الإجرائية أو الإشارة إلى موعد تحديد جلسة الاستماع".