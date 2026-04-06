لم تنتهِ بعد المسلسل الدرامي المرتبط بالفائز بالدورة الأخيرة لكأس الأمم الأفريقية. بعد فوز السنغال على أرض الملعب ومنح الكأس للمغرب إدارياً، حصلت السنغال على الضوء الأخضر لتقديم استئناف. جاء ذلك وفقاً لما أوردته قناة RMC Sport، التي أفادت بأن الاتحاد السنغالي تلقى قبل نهاية الأسبوع بأيام قليلة الأسباب التي دفعت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) إلى اتخاذ هذاالقرار. ويمنح هذا القرار السنغال الضوء الأخضر لبدء إجراءات الاستئناف التي ستقدم إلى المحكمة التحكيمية الرياضية (TAS) للطعن في فوز المغرب بالقرار الإداري.
كأس الأمم الأفريقية، السنغال قد تلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضية: سرد الأحداث وما حدث مع المغرب
"لدينا حكام متخصصون في هذه الأمور"
وعلق المدير العام لمحكمة التحكيم الرياضية(TAS) ماتيو ريب على الوضع قائلاً: "نحن مجهزون تجهيزاً كاملاً لحل هذا النوع من النزاعات، بمساعدة محكمين متخصصين ومستقلين. ونحن ندرك أن الفرق والمشجعين يرغبون في معرفة القرار النهائي في أقرب وقت ممكن، ولذلك سنحرص على أن تجري إجراءات التحكيم بأسرع ما يمكن، مع احترام حق جميع الأطراف في محاكمة عادلة".
ماذا حدث بين المغرب والسنغال
في يناير الماضي، فازت السنغال بنتيجة 1-0 على المغرب في نهائي كأس الأمم الأفريقية، لكن نتيجة المباراة تم تغييرها في مارس، حيث مُنحت المغرب فوزاً بنتيجة 3-0 غيابياً بعد انسحاب لاعبي السنغال من الملعب لمدة 15 دقيقة تقريباً، احتجاجاً على ركلة جزاء مُنحت للمنافسين. طبقت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) المادتين 82 و84 من اللائحة، اللتين تنصان على خسارة الفريق بنتيجة 3-0 إذا رفض اللاعبون اللعب أو غادروا الملعب لأكثر من عشر دقائق دون إذن من الحكم. ووفقاً للرواية، فإن قرار مغادرة الملعب جاء بمبادرة من المدرب السنغالي بابي ثياو، الذي تم إيقافه لاحقاً لمدة عامين عن ممارسة أي نشاط تابع للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.