كأس الأمم الأفريقية: السنغال تلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضية بشأن فوز المغرب بالنتيجة: الأمر أصبح رسمياً، وإليكم ما قد يحدث الآن

دورة كأس الأمم الأفريقية لعام 2026 لا تنتهي أبدًا.

آخر المستجدات تأتي مباشرة من المحكمة التحكيمية الرياضية التي أعلنت رسمياً خبراً كان متوقعاً: بعد الفوز على أرض السنغال في 18 يناير الماضي، وقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) الذي تم إلغاؤه قبل أسبوع بالضبط (18 مارس)، ها هي مفاجأة جديدة، حيث قرر الاتحاد السنغالي لكرة القدم (FSF) تقديم استئناف إلى محكمة التحكيم الرياضية ضد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) بمنح الفوز بنتيجة 3-0 والكأس للمغرب.

الهدف واضح وهو إلغاء القرار السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) الذي أعلن خسارة السنغال بنتيجة 3-0 بسبب مغادرة الملعب أثناء المباراة، ولكن لم يتم تحديد موعد للجلسة حتى الآن.