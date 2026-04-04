كأس الاتحاد الإنجليزي، أرسنال يودع البطولة على يد ساوثهامبتون صاحب المركز السابع في دوري الدرجة الثانية: نتائج مباريات ربع النهائي

توقف الدوري الإنجليزي الممتاز خلال عطلة نهاية الأسبوع، على أن يستأنف نشاطه الأسبوع المقبل بالمباراة الأولى من الجولة 32 المقررة يوم الجمعة 10 أبريل بين وست هام وولفرهامبتون. لكن اليوم، أقيمت في إنجلترا ثلاث من أربع مباريات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. أول فريق كبير نزل إلى الملعب كان مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا، الذي فاز بسهولة على ليفربول في المباراة الكبرى يوم السبت الإنجليزي: 4-0، ثلاثية من هالاند وهدف من سيمينيو. سجل تشيلسي سبعة أهداف في مرمى بورت فالي - المتذيل في دوري الدرجة الثالثة - وقامروزينور بتغيير جزئي في التشكيلة، حيث سجل سبعة لاعبين مختلفين: افتتح هاتو التسجيل بعد دقيقتين فقط، ثم سجل جواو بيدرو، وقبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول سجل لورانس-غابرييل هدفاً في مرماه. وفي الشوط الثاني سجل أهدافاً كل من أدارابيويو، أندريه سانتوس، إستيفاو وغارناشو.



